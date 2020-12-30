8 أنواع من الشاي لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الشاي من اكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعيدًا عن الماء، نظرا لما يحتويه من فوائد صحية عديدة حيث انه يساعد في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة.

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وقد توفر بعض أنواع المشروبات فوائد صحية محتملة أكثر من غيرها، وكل ذلك يعتمد على المكونات والمركبات النباتية المختلفة في الشاي الذي تعدّه، تعرف على ابرز أنواع الشاي التي قد تساعد في تقوية جهاز المناعة الضعيفك



1- الكركم



2- جذر عرق السوس



3- الزنجبيل



4- النعناع



5- الشاي الأسود



6- الشاي الأخضر



7- البابونج



8- الكركديه



المصدر : الكونسلتو



