3 تمارين للتخلص من دهون الوجه

الوكيل الإخباري-يتبع بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا قاسيًا للتخلص من دهون الجسم الزائدة، بما في ذلك دهون الوجه، إلا أنه لحسن الحظ هناك بعض التمارين التي يسهم اتباعها في التخلص من دهون الوجه.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي، أبرز التمارين للتخلص من دهون الوجه، وفقًا لموقعي "Health line" و"Medical news today".



تمارين للتخلص من دهون الوجه

1-المشي

يعد المشي أحد التمارين التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد في الجسم عمومًا، بما في ذلك التخلص من دهون الوجه والرقبة، يعتبر المشي أحد الأنشطة البسيطة والتي يسهل ممارستها والانتظام عليها، حيث يحقق فوائد واسعة للجسم، مثل تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب، يوصي خبراء اللياقة البدنية بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.





2-تمارين الكارديو

توفر تمارين الكارديو مجموعة واسعة من التمارين الرياضية، بينها التالي:



-صعود الدرج.



-ركوب الدراجات الهوائية.



-القفز بالحبل.



-المشاية الكهربائية.



-السباحة.



تسهم ممارسة تمارين الكارديو على زيادة حرق الدهون في الجسم، والتخلص من الوزن الزائد، يوصي خبراء اللياقة البدنية بالحصول بممارسة تمارين الكارديو 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة كل أسبوع، وهو ما يترجم إلى 20-40 دقيقة من تمارين الكارديو يوميًا.





3-تدليك الوجه

قد تسهم ممارسة بعض تمارين الوجه في أن يبدو الوجه أنحف، خاصًة تمرين تدليك الوجه بالضغط عليه لإرخاء العضلات وتخفيف التوتر، لكن رغم ذلك لا يوجد أدلة علمية قوية حول أن تمارين الوجه قد تساعد في التخلص من الدهون، ربما في حال اتباع نمط حياة صحي يعتمد على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية.





نصائح للتخلص من دهون الوجه

تساعد هذه النصائح على التخلص من الدهون إلى جانب التمارين، فيمّا يلي:



1-النظام الغذائي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، في الحفاظ على الوزن.



2-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يوصي خبراء اللياقة البدنية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة، من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا لتحسين الصحة ومنع زيادة الوزن.



3-تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والصوديوم والسكر، ما يتسبب في خطر زيادة الوزن بمرور الوقت.



4-شرب الماء

يساعد شرب الكثير من الماء في التخلص من الوزن الزائد، فضلًا عن منع تراكم الدهون في الوجه وثبات الوزن.



5-قسط كافي من النوم

تشير بعض الأبحاث إلى أن جودة النوم الأفضل يمكن أن تحسن الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.



6-التوتر

تؤدي زيادة التوتر إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام وتجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي للجسم، وكل ذلك يمكن أن يسهم في زيادة الوزن، لذا يمكن تقليل التوتر من خلال ممارسة اليوجا أو تقنيات التأمل المفيدة.





الكونسلتو الطبي