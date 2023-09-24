3 طرق طبيعية لعلاج الدوار فور الإصابة به

الوكيل الإخباري - يعد الدوار شعورًا بالدوخة، يحدث بحركة أو دون حركة، في الحالتين يشعر الدماغ بأن الجسم غير متوازن ويؤدي إلى صعوبة في ممارسة الأنشطة المختلفة، قد يتعرض المصاب للأذى أو للسقوط، في بعض الحالات يصاب الأشخاص بالدوار لمرة واحدة فقط بينما قد تتكرر الإصابة لدى بعض الأشخاص.

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طرق طبيعية للتعامل مع الدوار



1- وضع الجسم

يوصي الأطباء بتغيير وضعية الجسم وخاصًة الرأس عند الإصابة بالدوار الحميد وهو الذي يحدث مع الحركة، تحدث الأعراض من الجانب الأيسر من الجسم او الأذن، تعرف هذه الطريقة باسم مناورة بيلي وتتخذ الخطوات التالية:

-الجلوس بشكل مستقيم على حافة السرير وإمالة الرأس بزاوية 45 درجة إلى اليسار.

-الاستلقاء بالظهر على السرير ثم توجيه الرأس للأعلى.

-الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.

-إمالة الرأس ببطء نحو الجانب الأيمن بزاوية 90 درجة، دون رفع الرقبة، يجب البقاء على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.

-إدارة الجسم كاملًا ببطء نحو الجانب الأيمن والنظر إلى الأسفل لمدة 30 ثانية.

-الجلوس ببطء.

يمكن تكرار هذا التمرين لمدة 3 مرات عند الشعور بالأعراض.





2-السوائل

يعد الجفاف أحد أسباب الشعور بالدوار أو الدوخة، لذا الحفاظ على رطوبة الجسم في تقليل مشاكل الدوخة والتوازن، يحتاج الجسم من 8 إلى 12 كوبًا من السوائل يوميًا، يوصي الأطباء بشرب شاي الزنجبيل أو الماء، لأنه خالي من السعرات الحرارية، يجب تجنب شرب الكافيين لأنه مدر للبول، تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح التي يطردها الجسم على شكل بول، ما يتسبب في الإصابة بالجفاف وأبرز أعراضه الدوار أو الدوخة.



3-تجنب الأطعمة

يوصي الأطباء بتعديل النظام الغذائي لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الدوار، لدى بعض الأشخاص وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الحمض الأميني تيرامين، لأنه لديه القدرة على تحفيز الصداع النصفي والدوار خاصًة لدى المصابين بمتلازمة منيير، تتضمن هذه الأطعمة:

-الزبادي.

-الشوكولاتة.

-الموز.

-المكسرات.

-الجبن.

-كبد الدجاج.

-الحمضيات.

-اللحوم المدخنة.

كما يجب الابتعاد عن الأطعمة السكرية والأطعمة المالحة ومادة الكافيين.

الكونسلتو

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