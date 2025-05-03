هل التدخين يسبب الصداع النصفي؟

وأضاف أن حتى رائحة الدخان قد تُعد محفزًا لنوبات الصداع لدى البعض، خاصة من يعانون من تحسس في الجهاز العصبي. كما نصح بإجراء فحوصات للجيوب الأنفية والاطمئنان من عدم وجود أسباب خطيرة، كالأورام، في حال تكرار الصداع.
وشدد في النهاية على أهمية الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تحسين صحة المخ والحالة العامة للجسم.
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