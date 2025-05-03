السبت 2025-05-03 02:48 م
 

هل التدخين يسبب الصداع النصفي؟

رليقل
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-  اكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي، أن التدخين يمكن أن يكون سببًا مباشرًا في الإصابة بالصداع النصفي، نظرًا لتأثير النيكوتين في تضييق الأوعية الدموية في الدماغ. كما أشار إلى أن المواد الكيميائية في السجائر تُحفّز الأعصاب وتُقلّل من نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى الدوار والصداع.

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وأضاف أن حتى رائحة الدخان قد تُعد محفزًا لنوبات الصداع لدى البعض، خاصة من يعانون من تحسس في الجهاز العصبي. كما نصح بإجراء فحوصات للجيوب الأنفية والاطمئنان من عدم وجود أسباب خطيرة، كالأورام، في حال تكرار الصداع.


وشدد في النهاية على أهمية الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تحسين صحة المخ والحالة العامة للجسم.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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