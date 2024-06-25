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الثلاثاء، 25-06-2024 12:03 م

3 طرق لمواجهة تورم الوجه في الصباح

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الوكيل الإخباري- يعد تورم الوجه في الصباح من المشاكل الشائعة في فصل الصيف، وذلك بسبب السهر وعدم أخذ قسط كافٍ من النوم.

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غمر الوجه في الماء المثلج

وأوضحت مجلة "Stylebook" أنه يمكن مواجهة تورم الوجه في الصباح من خلال بعض التدابير البسيطة مثل غمر الوجه في وعاء من الماء المثلج لبضع ثوانٍ، حيث يؤدي هذا إلى انقباض الأوعية الدموية وانخفاض التورم.


تدليك الوجه

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضًا تدليك الوجه بواسطة أسطوانة الوجه المصنوعة من حجر اليشم أو الكوارتز الوردي، حيث يساعد تدليك الوجه اللطيف على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم.


ماسك الكافيين

كما يمكن تطبيق ماسك الكافيين، حيث يعمل الكافيين على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد، وبالإضافة إلى ذلك، تساعد ضمادات العين أو الكريم المحتوي على حمض الهيالورونيك على إزالة التورم، إلى جانب ترطيب البشرة.

 

ومن ناحية أخرى، أشارت "Stylebook" إلى أن تورم الوجه في الصباح، على الرغم من أخذ قسط كافٍ من النوم، قد يشير إلى مشاكل صحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الجلوتامات، أو تراكم السوائل في الجسم بسبب الإفراط في تناول الملح مثلاً.


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