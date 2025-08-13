%20 من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما

وبينت الدائرة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف يوم أمس الثلاثاء، أن توزيع الشباب حسب المحافظات كان متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 41.6 بالمئة من المجموع الكلي للشباب، تلتها محافظة إربد بنسبة 19.1 بالمئة، ثم محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2 بالمئة، فيما تراوحت النسبة في باقي المحافظات ما بين 1 بالمئة و5.7 بالمئة، كما بلغت نسبة الجنس بين الشباب (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 116.0.
