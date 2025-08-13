الأربعاء 2025-08-13 03:32 م
 

%20 من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الأربعاء، 13-08-2025

الوكيل الإخباري-    أظهرت التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة أن خمس سكان المملكة (حوالي 2.3 مليون نسمة) هم من فئة الشباب في الفئة العمرية بين (15–24) سنة، من مجموع سكان الأردن المقدر حتى نهاية عام 2024 والبالغ 11.7 مليون نسمة.

وبينت الدائرة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف يوم أمس الثلاثاء، أن توزيع الشباب حسب المحافظات كان متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 41.6 بالمئة من المجموع الكلي للشباب، تلتها محافظة إربد بنسبة 19.1 بالمئة، ثم محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2 بالمئة، فيما تراوحت النسبة في باقي المحافظات ما بين 1 بالمئة و5.7 بالمئة، كما بلغت نسبة الجنس بين الشباب (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 116.0.

 
 
