%20 من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما

الوكيل الإخباري- أظهرت التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة أن خمس سكان المملكة (حوالي 2.3 مليون نسمة) هم من فئة الشباب في الفئة العمرية بين (15–24) سنة، من مجموع سكان الأردن المقدر حتى نهاية عام 2024 والبالغ 11.7 مليون نسمة.

اضافة اعلان