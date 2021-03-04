3 علامات هامة تدل على مشاكل في الكبد

الوكيل الاخباري - من المعروف أن الكبد يؤدي دوراً أساسياً في تخليص الجسم من السموم الضارّة. ومن الممكن أن يحدث في بعض الأحيان خلل في وظيفته. وهو ما قد تدل عليه بعض الأعراض بحسب ما أشارت إليه Mayo Clinic.

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- الحكّة وحساسية الجلد:

وينتج هذا من تراكم السموم في الجسم وعدم قدرة الكبد على التخلص منها. وفي هذا السياق، قال الدكتور باتريك مارسولان في حديث إلى موقع Journal des Femmes الفرنسي إن هذا يحدث تحديداً عندما لا يتمكن الكبد من معالجة الصفراء، مما يؤدي الى طرح كمية كبيرة من الحمض الصفراوي في الدم وبالتالي إلى حدوث التهابات في الأوعية الدموية، فتظهر الحكة الجلدية.



- شعور بالثقل:

وهو ما يمكن أن يحدث على مستوى المعدة والأمعاء حتى من دون تناول كمية كبيرة من الطعام. وتحتاج هذه الحالة إلى فحص طبي خاص.



- خسارة الوزن المفاجئة:

فقد يسبّب اضطراب عمل الكبد فقداناً للشهية من دون أي مبررات أخرى. وهذا ما يمكن أن يعني المعاناة من التشمّع. ومن الضروري في هذه الحالة الحرص على الخضوع للفحوص الطبية منعاً لتطور المشكلة والمعاناة بالتالي من السرطان في هذا العضو من الجسم.

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