الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الكمامة بديلا للحظر والإغلاق

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

الثلاثاء، 24-11-2020 01:58 م

4 تمارين مفيدة لتخفيف آلام الظهر المزعجة

1-1026965


الوكيل الإخباري _ يعد ألم الظهر من اكثر المشاكل الشائعة والمزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، ولكن هنك بعض النصائح التي تعمل على تغيير حالتك الجسدية وتساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر المؤلمة.

اضافة اعلان

ونصح العديد من الاطباء بضرورة ممارسة بعض التمارين التي تساعد على التقليل من الم الظهر :

 

1- الحائط
قف وضع ظهرك على الحائط مع الرسغين والمرفقين والرأس والكتفين والظهر وكعب واحد يلامس الحائط، ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك. تأكد من بقائهما على الحائط وكرر ذلك من خمس إلى عشر مرات".


2- نجم البحر عبر الباب
عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتان، اضغط على يديك مقابل إطار الباب بحيث يكون أقل بقليل من ارتفاع الكتف. هذا التمرين سيجعلك تشعر بأنك مسؤول عن وضعك ويمثل امتدادا رائعا لعضلات الصدر، التي تضيق عندما تنحني للأمام".

 

3- امتداد العمود الفقري الملتوي
استلق واسحب ركبتيك إلى صدرك، ثم اتركهما على جانب واحد من السجادة. واضغط على كلا الكتفين لأسفل على السجادة وبعيدا عن الأذنين. أدر رأسك إلى الجانب الآخر من أجل الالتواء الكامل للعمود الفقري. هذا امتداد كبير لأسفل الظهر الذي ينضغط بعد الجلوس لساعات طويلة".

 

4- فتح الصدر
ينبغي الجلوس منتصبًا وذراعاك أمامك مباشرة، واستنشق واسحب ذراعيك للخارج وباتجاه الظهر، وخذ نفسًا عميقًا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان، واضغط على لوحي الكتف ثم كرر ما فعلت".

المصدر : الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5fb7203a9d369

فوائد زيت كبد الحوت لمحاربة فيروس كورونا

201811221211221122

10 نصائح هامة لضبط مستوى الكوليسترول في الدم

القلب

احذر... فعل تقوم به يوميا يدمر عضلة القلب

feadc172587672657fb407be2b9ea9a0_463441_original

لا تتناولوا هذه الأطعمة والمشروبات على الريق.. الضرر كبير

_114216_men3

نقص فيتامين B12 أعراض خطيرة وعلاج بسيط

Study-Estrogen-protects-women-against-the-flu_317936_original

نصائح لمنع الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن في زمن كورونا

أخبار متعلقة
5ac3701355b2aarticle_4258_1

8 طرق طبيعية لعلاج الغثيان

تنزيل

تعرف على أضرار التلفاز على الأطفال والرضع

1579719564_157_49362_

6 نصائح للوقاية من التهابات العين

620202511454768214023

طرق غير متوقعة لخسارة الوزن دون اللجوء لأنظمة غذائية صارمة!

1603636561_11

10 زيوت طبيعية تساعد في علاج الشخير

tbl_articles_article_20948_68609bd8071-857f-4ccb-864d-a6d8a8c607dc

قرحة المعدة.. أسبابها وأعراضها