4 تمارين مفيدة لتخفيف آلام الظهر المزعجة

الوكيل الإخباري _ يعد ألم الظهر من اكثر المشاكل الشائعة والمزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، ولكن هنك بعض النصائح التي تعمل على تغيير حالتك الجسدية وتساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر المؤلمة.

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ونصح العديد من الاطباء بضرورة ممارسة بعض التمارين التي تساعد على التقليل من الم الظهر :

1- الحائط

قف وضع ظهرك على الحائط مع الرسغين والمرفقين والرأس والكتفين والظهر وكعب واحد يلامس الحائط، ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك. تأكد من بقائهما على الحائط وكرر ذلك من خمس إلى عشر مرات".



2- نجم البحر عبر الباب

عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتان، اضغط على يديك مقابل إطار الباب بحيث يكون أقل بقليل من ارتفاع الكتف. هذا التمرين سيجعلك تشعر بأنك مسؤول عن وضعك ويمثل امتدادا رائعا لعضلات الصدر، التي تضيق عندما تنحني للأمام".

3- امتداد العمود الفقري الملتوي

استلق واسحب ركبتيك إلى صدرك، ثم اتركهما على جانب واحد من السجادة. واضغط على كلا الكتفين لأسفل على السجادة وبعيدا عن الأذنين. أدر رأسك إلى الجانب الآخر من أجل الالتواء الكامل للعمود الفقري. هذا امتداد كبير لأسفل الظهر الذي ينضغط بعد الجلوس لساعات طويلة".



4- فتح الصدر

ينبغي الجلوس منتصبًا وذراعاك أمامك مباشرة، واستنشق واسحب ذراعيك للخارج وباتجاه الظهر، وخذ نفسًا عميقًا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان، واضغط على لوحي الكتف ثم كرر ما فعلت".



المصدر : الكونسلتو





