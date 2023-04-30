الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الرئاسة الفلسطينية: الوصاية الهاشمية حماية دينية وقانونية للمسجد الأقصى

الرئيس الليتواني: كييف لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل نهاية الصراع

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

دهس عامل وطن على دوار الواحة

وزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الأردن

السودان.. احتدام الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول خرق الهدنة الإنسانية

الأحد، 30-04-2023 01:43 م

4 طرق للسيطرة على الجوع ليلاً

200703010818635~الجوع-ليلا-عند-اتباع-رجيم


الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام بشكل خاص أثناء الليل، مما يتسبب في زيادة الوزن بكثرة، وبالتالي يؤثر ذلك على باقي الجسم.

نستعرض في التقرير التالي كيفية السيطرة على هرمون الجوع، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ما هو هرمون الجوع؟

اضافة اعلان


هرمون الجوع هو أحد الهرمونات التي يتم إنتاجها في الأمعاء وينتقل عبر مجرى الدم إلى العقل، وبالتالي يشعر الأشخاص بالجوع بدرجات مختلفة وذلك لأنه يزيد الشهية ومن ثم زيادة السعرات الحرارية وتخزين الدهون في الجسم.


أسباب ارتفاع هرمون الجوع بالجسم

 من الطبيعي أن يرتفع هرمون الجوع قبل تناول الطعام ويبدأ في الانخفاض بمجرد امتلاء المعدة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر الفئات الذين لديهم مستويات مرتفعة من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر.


وعادة ما تزداد الشهية وينخفض هرمون الشبع عند اتباع نظام غذائي وهذه الحالة هي استجابة طبيعية من الجسم لحماية من الجوع عند الانتظام على هذا النظام، ولكن يصعب على بعض الأشخاص التكيف مع الهرمونات وفقدان الوزن والسيطرة على الجوع.


كيفية السيطرة على هرمون الجوع
يعتقد بعض الأشخاص أن هرمون الجوع لا يمكن السيطرة عليه سواء بالأدوية أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، ومع ذلك هناك بعض النصائح التي يساهم الانتظام عليها في الحصول على نتائج فعالة من بينها:


- الحفاظ على وزن الجسم، عن طريق تناول نظام غذائي صحي.


- أخذ قسط كافي من النوم، حيث إن قلة النوم تزيد من مستويات هرمون الجوع.


- الحرص على زيادة كتلة العضلات، وذلك لأن الكميات الكبيرة من العضلات الخالية من الدهون تقلل من نسب هرمون الجوع.

 

- تناول كمية كبيرة من البروتين، حيث يزيد ذلك الشعور بالشبع وتقليل الجوع.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-30 at 14.30.39

مادة غذائية لخفض الضغط والسكري

2020_9_20_12_13_46_174

6 أعراض تشير الى مرض خطير في الدم

133-080214-causes-constant-hunger-how-treat_700x400

دراسة : مشاعر المرأة الايجابية تتصل بالامعاء مباشرة

485774

أشياء في المنزل تؤثر سلبا في القلب والرئتين

2022_11_15_19_22_9_167

5 نصائح ذهبية لصحة القولون قبل النوم

tbl_articles_article_24474_311bde40166-3649-44d5-b551-c639dd46641a

فاكهة تعمل على خفض ضغط الدم

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_32529_8246944b010-6bb1-46fc-9981-d476bf506774

استشاري يكشف عن أسباب كثرة التبول وبرودة القدمين

s10200829201928

أسباب تنميل اليدين في الليل

main-qimg-0ba7e88eef2e790f1d76f2a40a9f43de-lq

طريقة شرب القهوة لانقاص الوزن

ألم-في-الجانب-الأيمن-من-البطن-780x460

الى ماذا يشير ألم الجانب الأيمن بعد الاستيقاظ ؟ .. 5 اسباب لا تتجاهلها

2023424132953897KZ

أفضل طريقة للتخلص من العطس أثناء القيادة

CarpalTunnelSyndrome_share

كيفية معالجة مرض "متلازمة النفق الرسغي"