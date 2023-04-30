4 طرق للسيطرة على الجوع ليلاً

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام بشكل خاص أثناء الليل، مما يتسبب في زيادة الوزن بكثرة، وبالتالي يؤثر ذلك على باقي الجسم.



نستعرض في التقرير التالي كيفية السيطرة على هرمون الجوع، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



ما هو هرمون الجوع؟

اضافة اعلان



هرمون الجوع هو أحد الهرمونات التي يتم إنتاجها في الأمعاء وينتقل عبر مجرى الدم إلى العقل، وبالتالي يشعر الأشخاص بالجوع بدرجات مختلفة وذلك لأنه يزيد الشهية ومن ثم زيادة السعرات الحرارية وتخزين الدهون في الجسم.



أسباب ارتفاع هرمون الجوع بالجسم

من الطبيعي أن يرتفع هرمون الجوع قبل تناول الطعام ويبدأ في الانخفاض بمجرد امتلاء المعدة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر الفئات الذين لديهم مستويات مرتفعة من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر.



وعادة ما تزداد الشهية وينخفض هرمون الشبع عند اتباع نظام غذائي وهذه الحالة هي استجابة طبيعية من الجسم لحماية من الجوع عند الانتظام على هذا النظام، ولكن يصعب على بعض الأشخاص التكيف مع الهرمونات وفقدان الوزن والسيطرة على الجوع.



كيفية السيطرة على هرمون الجوع

يعتقد بعض الأشخاص أن هرمون الجوع لا يمكن السيطرة عليه سواء بالأدوية أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، ومع ذلك هناك بعض النصائح التي يساهم الانتظام عليها في الحصول على نتائج فعالة من بينها:



- الحفاظ على وزن الجسم، عن طريق تناول نظام غذائي صحي.



- أخذ قسط كافي من النوم، حيث إن قلة النوم تزيد من مستويات هرمون الجوع.



- الحرص على زيادة كتلة العضلات، وذلك لأن الكميات الكبيرة من العضلات الخالية من الدهون تقلل من نسب هرمون الجوع.

- تناول كمية كبيرة من البروتين، حيث يزيد ذلك الشعور بالشبع وتقليل الجوع.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

