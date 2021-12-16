4 علامات تخبرك بخطورة الجوال على رقبتك

الوكيل الاخباري - كشف المختص السعودي في أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء الحاج حسين، عن 4 علاات تنذر بوجود مشاكل في الرقبة بسبب الاستخدام المفرط للهواتف الجوالة.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "سبق" عن الطبيب تحذيره من زيادة مشكلة خشونة فقرات الرقبة بين الكبار والأطفال؛ نتيجة النظر إلى الجوال لفترات طويلة مع انحناء الرأس نحو الأسفل.



وأرجع حسين ظهور مشاكل الرقبة إلى زيادة الحاجة إلى العمل "عن بعد" إلى جانب الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على الأجهزة والكمبيوتر والهواتف الذكية، ما يؤدي مع الوقت إلى الشعور بألم في الرقبة وتيبس وتصلب بعضلاتها، وغالباً ما ينتشر إلى الكتف والذراع وحتى الساعد واليد.



وفي بعض الأحيان تتطور المشكلة لتسبب شعورا بالدوار والصداع في منتصف الرأس أو في مقدمة الرأس والجبهة، وألم نتيجة لخشونة الرقبة، حيث يزيد هذا الألم عند أداء حركات أو وضعيات معينة للرقبة.



وحدد المختص 4 علامات تستدعي الكشف على الرقبة فورا، إذ أنها تخبر بوجود مشكلة بسبب عادة استخدام الهاتف لفترات طويلة، وجاءت هذه العلامات كالآتي:



ألم شديد في الرقبة أيا كانت آلية حصوله.



ألم ينتشر إلى الكتفين بسرعة، وربما مصحوبة بتخدير أو تنميل.



ظهرو ضعف في القوة العضلية



ألم فوري عند انحناء الرأس إلى الأسفل وخصوصا عند النظر إلى الجوال.



ووجّه المختص عددا من النصائح لتجنب مثل هذه المشكلة، منها تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة خاصة عند تثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل القراءة أو الكتابة على الجوال أو المكتب أو مشاهدة التلفزيون، كما ينبغي الاعتدال والراحة كل 20 دقيقة على الأقل، وأداء بعض التمرينات الخفيفة، والمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس.







المصدر : سبوتنك