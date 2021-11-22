الوكيل الإخباري - قد يؤدي الطقس البارد إلى تثبيط حماستك عن القيام بالتمارين الرياضية، ورغم أنّ من السهل جداً التكاسل عنها، لكن لا ينبغي لك الاستسلام للطقس البارد وعدم ممارسة التمارين.

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* نصائح تساعدك على ممارسة الرياضة في الطقس البارد





1- انتبه لأحوال الطقس والرياح الباردة

قبل الخروج، تحقق من توقعات الطقس في هذا الوقت، لأن التحقق من درجة الحرارة والرياح والرطوبة، بالإضافة إلى الوقت الذي ستقضيه في الخارج، من الأمور الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند التمرن في الطقس البارد.

2- تعرَّف إلى علامات عضة البرد وانخفاض الحرارة

عضة البرد عبارة عن إصابة في الجسد يسببها التجمد. وتشيع لسعة الصقيع غالباً على البشرة المعرضة للهواء، مثل الوجنات، والأنف والأذن، لكن يمكن أن تحدث أيضاً على اليدين والقدمين، وتتضمن العلامات التحذيرية المبكرة الخدر أو فقدان الشعور أو الشعور باللسعة.

3- ارتدِ طبقات من الملابس

من الأخطاء الكبيرة التي قد تفعلها عند ممارسة الرياضة في طقس بارد ارتداء الكثير من الملابس للتدفئة، لأن ممارسة الرياضة تولد كمية كبيرة من الحرارة بما يكفي لجعلك تشعر بدفء أكثر مما عليه الأمر، ومع ذلك، إن تبخر العرق قد يجعلك تفقد حرارة من الجسم وتشعر بالبرد .

وارتدِ طبقات من الملابس، بحيث يمكنك خلعها مع بدء تعرقك، ثم ارتداؤها مرة أخرى عند الحاجة. أولاً، ارتدِ طبقة رفيعة من مادة اصطناعية، مثل البولي بروبيلين، التي تمتص العرق، وتجنب الملابس القطنية، فهي تحتفظ بالبلل على الجلد، ثم ضع طبقة من الصوف للعزل، وضع فوقها طبقة خارجية مضادة للماء وقابلة لمرور الهواء خلالها.

4- اعمل على حماية رأسك ويديك وقدميك وأذنيك

عندما يصبح الطقس بارداً، يتركز تدفق الدم في مركز جسدك، ما يجعل الرأس والأيدي والقدمين عرضة لعضة البرد. وجرِّب ارتداء زوج من بطانات القفازات الرقيقة المصنوعة من مواد مفتولة (مثل البولي بروبيلين) تحت زوجين من القفازات الأثقل، سواء كانت العادية أو الجامعة للكف المبطنة بالصوف، وارتد القفازات قبل أن تصبح يدك باردة، ثم انزع الزوجين الخارجيين إذا بدأت يدك بالتعرق.

6- تناول الكثير من السوائل

يجب أن تتناول الماء بانتظام عند ممارسة الرياضة في طقس بارد، مثلما تفعل عند التمرن في طقس دافئ. اشرب المياه أو المشروبات الرياضية قبل التمرين وفي أثنائه وبعده، حتى وإن لم تشعر بالظمأ، فقد تعاني من الجفاف في الطقس البارد من التعرق، والتنفس والقوة التجفيفية للرياح الشتوية وزيادة إنتاج البول، لكن قد تصعب ملاحظة ذلك في أثناء الطقس البارد.

7- اتبع كل التعليمات لسلامتك في الطقس البارد

قد تساعدك هذه النصائح على التمرن بأمان واستمتاع عندما يصبح الطقس شديد البرودة، لكن في أثناء ممارسة الرياضة بالطقس البارد، راقب باستمرار كيفية تفاعل جسمك للمساعدة على الوقاية من الإصابات المتعلقة بالطقس البارد، مثل عضة البرد.

المصدر - صحتك