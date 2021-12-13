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الإثنين، 13-12-2021 12:59 م

تحذير من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد!

التهاب_مفاصل_اليد


الوكيل الاخباري - حذرت الروسية أليونا زغربنيفا، طبيبة أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة بموسكو ، من أنه لا ينبغي تناول المسكن للآلام الحادة في المفاصل، والتي يمكن أن تشير إلى تطور النقرس.

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وأوضحت أن المظهر الكلاسيكي لهذا المرض هو ألم في إصبع القدم الأول، والذي عادة ما يتضخم ويصبح أحمر وساخنًا.


أوصت الطبيبة في مثل هذه الحالات بالانتظار حتى انتهاء الألم دون استخدام المسكنات، إذ غالبًا ما تختفي النوبة الأولى للنقرس من تلقاء نفسها.


وفقا لها، إذا أوقفت الألم بمساعدة الأدوية المضادة للالتهابات، فقد تبدأ في المستقبل فترة تفاقم المرض والتي تستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات.

 

وأوضحت زغربنيفا على إذاعة موسكو تتحدث أنه "خلال هذا الوقت، ستستمر عمليات التمثيل الغذائي المضطربة في الجسم وستستمر القيمة الأساسية لحمض البوليك في الدم بالنمو".

وأضافت أن النوبات ستتكرر فيما بعد في مفاصل أخرى. لذلك نصحت بعدم اللجوء إلى مسكنات الآلام، بل استشارة الطبيب على الفور.


 

المصدر : سبوتنك

 

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