4 علامات تشير الى امراض اللثة

الوكيل الإخباري- لا يهتم بعض الأشخاص بفحص لثتهم بين حينٍ وآخر، على الرغم من أهمية هذا الإجراء في البحث عن العلامات التحذيرية التي تكشف عن أمراضها مبكرً

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نستعرض في السطور التالية، أعراض اللثة المريضة، وفقًا لموقع "India



1- اللثة الحمراء أو المتورمة

إذا تغير لون اللثة من الوردي إلى الأحمر القاتم، فهذا دليل على إصابتها بالالتهاب، خاصةً إذا كانت تعاني أيضًا من التورم، وهو مرض ينتج عن تراكم البلاك والبكتيريا في الفم.



2- نزيف اللثة

إذا كنت تتعرض لنزيف اللثة في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون والخيط الطبي، فهذا مؤشر على الإصابة بالتهاب دواعم السن.



3- انحسار اللثة

تحدث هذه المشكلة، عندما تبدأ أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان في الانسحاب، عادةً ما تنتج عن العنف في استعمال الفرشاة، الذي يتسبب أيضًا في تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.



4- رائحة الفم الكريهة الدائمة

قد تبدو رائحة النفس الكريهة مشكلة بسيطة، يمكن التخلص منها بمضغة علكة النعناع أو غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون أو المضمضة بالغسول الطبي.

ولكن قلما يعرف البعض أن انبعاث رائحة كريهة من الفم بشكل دائم قد ينذر بأمراض اللثة، مثل الالتهاب.



الكونسلتو الطبي

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