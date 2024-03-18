الوكيل الإخباري - يواجه بعض الأشخاص، صعوبة في التركيز، وهذا قد يكون سببه نقص في الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فالجسم بطبعه يعتمد على مجموعة متنوعة من الفيتامينات ليعمل بشكل مثالي، وعندما يكون هناك نقص في بعض الفيتامينات، قد تتأثر الوظائف الإدراكية سلبًا، بما في ذلك التركيز.



ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للمساعدة على التركيز، وفقا لموقع "Times of india".

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4 فيتامينات صحية تساعدك على التركيز



فيتامين ب

فيتامين ب أحد أهم أنواع الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات.



فيتامين د

فيتامين د المعزز لصحة الجسم والعظام والناقلات العصبية أيضا وخلايا الدماغ، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، من الساعة 8 إلى 10 صباحا أو من الساعة 4 إلى 6 مساءء، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية به، مثل البيض والأسماك، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والحليب ومشتقاته.



فيتامين ك

فيتامين ك معزز لخلايا الدماغ ويعمل على الحفاظ على الوظائف الإدراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب.



فيتامين سي

فيتامين سي يعزز قوة خلايا الدماغ والمناعة، لأنه يحمي من التأكسد، وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.

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