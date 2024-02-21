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الأربعاء، 21-02-2024 02:42 م

أضرار الفيتامينات على الكلى.. احذرها

أضرار-الفيتامينات-على-الكلى


الوكيل الإخباري - يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المكملات الغذائية لتعزيز المفقود في الجسم وتحسين الصحة العامة، ولكن يجب الانتباه جيدًا لكمية الفيتامينات التي يتم تناولها، وذلك لأنها قد تؤثر سلبًا على الجسم.

تأثير الفيتامينات على صحة الكلى
1- فيتامين سي
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول أكثر من 1 جرام يوميًا من فيتامين سي قد يسبب تكوين حصوات الكلى، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي من حصوات الكلى، لذلك يجب الحرص على تناول الجرعات التي يحددها الطبيب المختص.

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2- فيتامين ب 6
قد يتسبب الإفراط في تناول من فيتامين ب 6 تزيد عن 200 مليجرام أو أكثر، في زيادة فرص الإصابة بتلف الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية والوفاة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.


3- فيتامين ب 12
يمكن أن يسبب تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12 حوالي 2000 ميكروجرام أو أكثر، في الإصابة بتلف في الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى بشكل غير طبيعي مما يتطلب إيقاف تناوله فور ظهور أي أعراض ويفضل أن يتم تناوله بجرعات محددة يحددها الطبيب المختص.


4- فيتامين أ
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن تناول جرعات عالية من فيتامين أ حوالي 10000 وحدة دولية أو أكثر قد يُسبب تلف الكبد، وزيادة ضغط الدم، وعيوب خلقية عند الجنين لدى النساء الحوامل، وفي هذه الحالة يقوم الطبيب فقط بتحديد الجرعة التي يتم تناولها.


5- فيتامين د
عادًة ما يتسبب الإفراط في تناول فيتامين د بجرعات حوالي 50000 وحدة دولية أو أكثر، في ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وترسب الكالسيوم في الأنسجة، وفشل الكلى، وغالبًا ما تحدث هذه الأضرار بشكل سريع بعد الانتظام لفترة قصيرة على تناول كمية كبيرة من هذا الفيتامين.

 

الكونسلتو 

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