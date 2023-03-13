4 مؤشرات لقياس مدى صحة الجسم

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اقترح بحث جديد في قسم الطب الرياضي بجامعة كاليفورنيا استبعاد النحافة كمقياس للصحة الجيدة، واعتماد 4 مؤشرات لتقييم اللياقة والصحة، وهي معدل ضربات القلب، والقوة العضلية، والمرونة، وتكوين الجسم.ويرجع سبب استبعاد النحافة ما أظهره البحث من أن واحداً من كل 4 أشخاص يتسمون بالنحافة لديه حالة كامنة من متلازمة التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة ما يسمّى بالدهون النحيلة.وبحسب "مايو كلينيك"، يتم قياس معدل ضربات القلب خلال الراحة، حيث يجب أن ينخفض المعدل المعتاد لدى الشخص البالغ إلى ما بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.ويمكنك اختبار قدرتك على التحمل العضلي بواسطة تمرين الضغط. وبالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، فإن الهدف هو 19 تمرين ضغط دون توقف؛ وبالنسبة للرجل من نفس العمر فيجب أن يكون قادراً على أداء 21 ضغط على الأقل.كذلك تعني عبارة "اللياقة الجيدة" للمرأة في سن 35 عاماً القيام بـ 30 تمرين بطن، وأن يتمكن الرجل من نفس العمر من أداء 40 مرة في دقيقة واحدة.وتقيس المرونة مدى قدرة الإنسان على القيام بتمارين إطالة العضلات بانتظام من غير آلام في المفاصل، وتقل مرونة جسم الرجل بوتيرة أسرع من المرأة بداية من سن الـ 30.أما بالنسبة لأشكال الجسم المختلفة، مثل الكمثرى والتفاح والساعة الرملية والمستطيل، فيُعتقد أن الجسم الذي يشبه شكل التفاح يعني زيادة الوزن فوق الوركين، وأن لديه فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري.كذلك، فإن المرأة التي يبلغ محيط خصرها 35 بوصة أو أكثر، والرجل الذي يبلغ محيط خصره 40 بوصة أو أكثر، أكثر عرضة لخطر للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.