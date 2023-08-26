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السبت، 26-08-2023 09:40 ص

4 مشروبات لتطهير الكبد من السموم في الصيف

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الوكيل الإخباري - يلجأ بعض الأشخاص إلى تنظيف الكبد من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية، ما قد يسهم في طرد السموم من الجسم والكبد، يساعد ذلك على أداء الكبد بصورة أفضل.

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نستعرض في التقرير التالي، أبرز المشروبات التي تنظف الكبد في الصيف، وفقًا لموقعي "Food.NDTV" و"Times of india".


مشروبات لتنظيف الكبد في الصيف


1-مشروب الشوفان
يعد الشوفان غنيًا بالألياف والمعادن والفيتامينات التي تساعد في تنظيف الأمعاء والكبد وتساعد على الهضم، نظرًا لأن العديد من العناصر الغذائية موجودة في الشوفان، فهو مشروب مثالي للتخلص من السموم من الجسم، يمكن إعداد المشروب بالطريقة التالية:


-وضع الشوفان في وعاء من الماء المغلي.
-نقع ملعقة صغيرة من الشوفان لمدة 2-3 ساعات.
-تصفية الشوفان وإضافة إليه ملعقة صغيرة من القرفة وبعض الماء .

 

2-شاي البابونج
يمتاز شاي البابونج بمضادات الأكسدة القوية وله خصائص مهدئة تساعد في تخفيف التوتر وتحسين النوم، كما أنه يساعد في السيطرة على الجهاز العصبي الذي يهدئ الأنسجة الملتهبة، يمكن إعداد الشاي كالتالي:
-كوب من الماء المغلي.
-إضافة ملعقة كبيرة من أزهار البابونج.
-ترك المشروب مغطي لمدة 10 دقائق ثم شربه.
يجب الحصول على هذا المشروب يوم لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على الفوائد.


3-شاي الزنجبيل والليمون
يعتبر هذا المشروب غنيًا بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهابات وتزيل السموم من الجسم، فضلًا عن الإسراع من فقدان الوزن والتخلص من الانتفاخ، يقدم هذا المشروب فوائد للجسم مثل تعزيز التمثيل الغذائي، إليك اتباع الخطوات التالية:
-وضع الزنجبيل في كوب من الماء المغلي.
-إضافة عصير نصف ليمونة وشريحة من الزنجبيل.
التقليب والنقع لمدة 15 دقيقة مع شرب شاي الزنجبيل والليمون قبل النوم.

 

4-عصير الشمندر
يحتوي عصير الشمندر على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والألياف والمنغنيز والبوتاسيوم والفيتامينات أ وفيتامين سي، تساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين تدفق الصفراء وتساعد على إزالة السموم من الجسم، يمكن إضافة الفراولة للحصول على مزيد من القيمة الغذائية وأبرزها البوتاسيوم المفيد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم خلال فصل الصيف.

 

الكونسلتو 

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