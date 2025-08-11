وصية أنس الشريف: لا تنسوا غزة وكونوا جسورا لتحرير فلسطين

الوكيل الإخباري- كما كان دائما يترك أثرا مميزا أينما حلّ خلال 22 شهرا من تغطيته حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم يترك الصحفي أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة اغتياله يمرّ بلا وصية مؤلمة، تحمل وجع شعبه، كما تحمل رسالة واضحة لمن سكتوا عن دماء الأبرياء ومن رضوا بالظلم والقهر.



وعقب اغتيال الشريف بصاروخ إسرائيلي استهدفه و4 من زملائه من طاقم الجزيرة في مدينة غزة، نشرت إدارة حسابه بموقع "إكس" وصيته التي كتبها في أبريل/نيسان الماضي، وأوصى فيها الشريف بعدم نسيان غزة وتحرير فلسطين وعدم الاستسلام للاحتلال.

اضافة اعلان