4 مكملات غذائية قد تساعد في علاج مقاومة الأنسولين

الوكيل الإخباري- عندما تكون الخلايا مقاومة للأنسولين، لا يمكنها استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يُعرف بـ "مقاومة الأنسولين" في الجسم، ولكن يمكن التعامل معها عن طريق تناول مجموعة من المكملات الغذائية، بشرط مراجعة الطبيب قبل استخدامها، ليحدد الجرعة الآمنة منها.





نوضح في التقرير التالي أبرز المكملات الغذائية التي تساعد في علاج مقاومة الأنسولين، حسبما جاء في موقع "Healthline".

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مكملات غذائية لعلاج مقاومة الأنسولين



1- مكملات الكروم

الأشخاص المصابون بمرض السكري يفقدون الكثير من عنصر الكروم عن طريق البول، وهذا يمكن أن يؤثر على حساسية الإنسولين.



ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكري عن طريق الفم، يتحسن لديهم مستوى سكر الدم عندما يتناولون مكملات الكروم.

ووجدت الدراسات أن تناول مكملات بيكولينات الكروم بجرعات 200-1000 ميكروجرام يمكن أن يحسن قدرة مستقبلات الأنسولين على خفض نسبة السكر في الدم.



2- المغنيسيوم

يعمل المغنسيوم مع مستقبلات الأنسولين لتخزين السكر في الدم، ووجدت الدراسات أن انخفاض المغنيسيوم في الدم مرتبط بمقاومة الأنسولين، لذلك قد يساعد تناول المغنيسيوم في التغلب على مقاومة الأنسولين.



3- مكملات البربرين

يتم استخلاص البربرين من بعض النباتات الطبيعية والكركم، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنه قد يكون قادرًا على تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية في الدم، مع اتباع نمط حياة صحي.



كما وجدت بعض الدراسات أن مكملات البربرين تساعد في علاج مقاومة الأنسولين، بل وخفض نسبة السكر في الدم.



4- مكملات البوليفينول

يتم استخلاص البوليفينول من العنب الأحمر والتوت، وقد يساعد تناوله في صورة مكملات غذائية على علاج مقاومة الأنسولين، خاصة بالنسبة للمصابين بداء السكري من النوع الثاني.



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