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الأربعاء، 09-11-2022 10:42 ص

5 أسباب وراء الشعور بألم في الأسنان عند شرب السوائل

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الوكيل الإخباري-من الشائع الشعور بالبرد عندما تشرب أو تأكل شيئا باردا، أو حتى تستنشق الهواء البارد. وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون هذا الشعور المفاجئ في الأسنان ناتجا عن مشاكل صحية أساسية.

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وتظهر حساسية الأسنان عند تآكل الطبقة الخارجية للأسنان، المعروفة باسم المينا. وعند حدوث ذلك، تتعرض أعصاب السن للطعام الساخن أو البارد أو الحلو، أو الهواء البارد الذي يسبب الألم.


وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث هذه الحساسية، بما في ذلك التآكل وانحسار اللثة.


وإذا لاحظت حساسية غير عادية لعدة أيام متتالية، يجب عليك الذهاب إلى طبيب أسنانك، وهنا خمس مشاكل تتعلق بصحة الفم قد تكون كامنة وراء حساسية الأسنان:


انحسار اللثة
تشرح عيادة Cleveland Clinic: "بعض الناس معرضون وراثيا لنسيج اللثة الرقيق. ويصاب أشخاص آخرون بانحسار اللثة نتيجة لأمراض اللثة. ومع تراجع اللثة، تبتعد أنسجة اللثة عن أسنانك، وتكشف الجذور".


وتوصي العلامة التجارية الأمريكية لمعجون الأسنان Crest بإلقاء نظرة فاحصة على لثتك لمعرفة ما إذا كانت تنحسر.


وشرحت: "إذا لاحظت حساسية مستمرة تجاه البرودة أو الحرارة في أسنانك، فقم بإلقاء نظرة فاحصة عليها. افحص خط اللثة لمعرفة ما إذا كانت لثتك تنفصل عن أسنانك.


استخدام منتجات تنظيف الأسنان بشكل مكثف
تشرح مؤسسة Crest أن تنظيف أسنانك بالفرشاة "بشدة" أو الإفراط في استخدام علاجات تبييض الأسنان يمكن أن يؤدي إلى حساسية الأسنان أيضا.


ويمكن أن تكون الأحماض من الأطعمة اليومية عاملا مؤثرا. والقهوة والطماطم هي بعض الأطعمة التي تعرض أسنانك للأحماض.


وهذه العوامل "يمكن أن تسبب فقدانا لا رجعة فيه لمينا الأسنان"، وفقا للعلامة التجارية.


الأسنان المتشققة
يمكن أن تتراكم البكتيريا في أي أسنان مكسورة أو أسنان متشققة على شكل لوحات سنّية. ومن خلال هذه الشقوق، يمكن للبكتيريا أن تدخل لب الأسنان.


واللب هو منطقة في جذور الأسنان تحتوي على آلاف الأنابيب الصغيرة التي تؤدي إلى مركز أسنانك حيث توجد النهايات العصبية.


طحن أسنانك
طحن الأسنان، المعروف باسم صرير الأسنان، يمكن أن يضعف المينا ويكشف الأعصاب.


وتوضح مؤسسة Crest: "إذا كنت تعتقد أنك تطحن أسنانك، فاستشر طبيب الأسنان واسأل عن خيارات لكيفية حماية أسنانك".


مرض في اللثة
يمكن أن تسبب المشاكل الأكثر خطورة مثل أمراض اللثة حساسية تجاه البرد.
وتنص عيادة Cleveland Clinicعلى أن: "أنسجة اللثة الملتهبة والمؤلمة قد تسبب حساسية بسبب فقدان الأربطة الداعمة، ما يعرض سطح الجذر الذي يؤدي مباشرة إلى عصب السن".


وبالإضافة إلى البرودة، قد تظهر حساسية الأسنان أيضا كألم عند القضم أو المضغ. وقد يكون الألم على سن واحد فقط.

 

روسيا اليوم

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