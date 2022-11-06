مخاطر الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان

الوكيل الإخباري-قال البروفيسور كريستوف بنز إن العديد من الوصفات المنزلية، تعد بالتخلص من تغير لون الأسنان الطارئ، واستعادة لونها الأبيض الناصع مثل مسحوق الخبز، والملح، وعصير الليمون، وأوراق الميرمية ، مشيراً إلى أن لبعضها فاعلية محدودة، في حين أن البعض الآخر يعتبر ضاراً.

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وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الأسنان أن لمسحوق الخبز تأثير تبييض خفيف، محذراً من الإفراط في استخدامه الذي يضر المينا. كما حذر من استخدام الأحماض مثل الليمون،



والفراولة المهروسة نظراً لأن الحمض يُضر بالمينا. وأشار بنز إلى أن المضمضة بزيت جوز الهند لم تثبت فعاليتها حتى الآن.



شرائط التبييض

ومن جانبه، قال طبيب الأسنان ديرك كروب، الرئيس التنفيذي لمبادرة Pro Dent الألمانية لحماية الأسنان، إن شرائط التبييض، ومعاجين التبييض تشتمل على مادة بيروكسيد الهيدروجين، التي تعمل على التبييض.



لكن فعالية هذه المستحضرات محدودة لأنها تحتوي على نسبة ضئيلة من مادة بيروكسيد الهيدروجين تقدر بـ 0.1 % وفقا للتشريعات القانونية.



وأضاف كروب أنه لم يثبت فعالية مصابيح LED أو الأشعة فوق البنفسجية حتى الآن.



ولاستعادة اللون الأبيض أوصى كروب بتنظيف احترافي على يد طبيب أسنان بمعدل مرتين في العام في البداية، للتخلص من الأوساخ والترسبات الجيرية المتراكمة، ما يجعل الأسنان تبدو بلون فاتح بعض الشيء.



وبعد ذلك، يمكن تبييض للأسنان على يد طبيب الأسنان، والذي يسمح له باستخدام بيروكسيد الهيدروجين بنسبة تركيز أعلى تتراوح بين 0.1 و6%.



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