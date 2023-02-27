5 أضرار للانفعال الزائد على صحة الجسم

الوكيل الإخباري- على الرغم من أن الانفعال قد يكون أحيانًا مفيدًا لصاحبه، عندما يتم التعامل معه بسرعة والتعبير عنه بطريقة صحية، إلا أنه في أحيان أخرى، قد تؤدي نوبات الغضب والانفعال المفرط المستمر لفترة طويلة إلى إصابة الجسم ببعض الأضرار.



نوضح في السطور التالية، الأَضرار الصحية للغضب والانفعال، وفقًا لما ذكره موقع "Every day health".



أضرار الغضب والأنفعال

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1- زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية

تزيد نوبات الغضب والانفعال من خطر تعرض الشخص إلى الإصابة بالنوبة القلبية، في غضون ساعتين من بدايتها.



ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من قابلية الغضب كسمة شخصية معرضون لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي مرتين مقارنة بأقرانهم الأقل غضبًا.

2- زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية

يزيد الغضب من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن هناك خطرًا أعلى بـ 3 مرات للإصابة بسكتة دماغية أو نزيف داخل الدماغ خلال ساعتين بعد نوبة الغضب.



3- ضعف جهاز المناعة

تؤثر نوبات الغضب المستمرة على الجهاز المناعي للجسم بشكل كبير، وتؤدي إلى إضعافه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.



وفي إحدى الدراسات، وجد علماء جامعة هارفارد أنه لدى الأشخاص الأصحاء، فإن مجرد استدعاء تجربة غاضبة من ماضيهم تسبب في انخفاض لمدة 6 ساعات في مستويات الجلوبولين المناعيA ، وهو خط الدفاع الأول للخلايا ضد العدوى.



4- القلق والاكتئاب

من الممكن أن تزيد نوبات الانفعال والغضب من الشعور بالقلق، حيث وجد الباحثون أن الغضب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب القلق العام، وهي حالة تسبب الشعور بالقلق المفرط الذي لا يمكن السيطرة.



كما يرتبط الغضب أيضًا بالاكتئاب، خاصة عند الرجال، وهو ما يمكن تخفيف حدته عن طريق الانشغال والتوقف عن التفكير كثيرًا.



5- مشكلات الرئة

حتى إذا كنت غير مدخن، فلا يزال من الممكن أن تؤذي رئتيك إذا كنت شخصًا غاضبًا دائمًا، وهو ما أثبتته مجموعة من علماء جامعة هارفارد من خلال دراسة 670 رجلًا على مدى 8 سنوات، لقياس تأثير الغضب على وظائف الرئة لدى الرجال، وكان الرجال ذوو أعلى معدلات الغضب لديهم قدرة رئوية ضعيفة بشكل ملحوظ، مما زاد من خطر إصابتهم بمشاكل في الجهاز التنفسي.



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