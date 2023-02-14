4 أسباب تجعل الدقيق الأبيض ضارًا للصحة

الوكيل الإخباري- يعتبر الدقيق الأبيض جزءًا من النظام الغذائي للعديد من الأشخاص، إلا أنه يتسبب في إحداث مجموعة من التأثيرات السلبية على صحة الجسم، لذا، يجب تناوله بكميات معتدلة.



نوضح في السطور التالية، أبرز الأسباب التي تجعل الدقيق الأبيض ضارًا لصحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Food.NDTV".

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أضرار الدقيق الأبيض

1- الإضرار بصحة العظام والمفاصل

أثناء عملية تكرير الدقيق، تتم إزالة جميع العناصر الغذائية، ويصبح الطحين الأبيض حمضيًا بطبيعته.



ويعمل النظام الغذائي الغني بالأطعمة الحمضية، مثل الأطعمة السريعة وغيرها من منتجات الدقيق الأبيض، على إجبار الجسم على سحب الكالسيوم من العظام، والذي بدوره يؤثر على كثافة العظام.



كما تعد الحموضة الزائدة أحد الأسباب الرئيسية للالتهابات المزمنة، والتي قد تسبب التهاب المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى.



2- مشاكل في الجهاز الهضمي

يدخل الدقيق الأبيض في إعداد الكثير من الأطعمة، واللذدي بدوره يتحول إلى ما يشبه الغراء في الأمعاء، لأنه لا يحتوي على ألياف، وهو ما يؤدي إلى ازدحام الجهاز الهضمي وإبطاء عملية الهضم، مما يتسبب في بطء عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن والتوتر والصداع والصداع النصفي والإمساك.



3- نقص المغذيات

عادًة ما يتم تنقية الدقيق الأبيض بحيث تتم إزالة الطبقة الجرثومية الداخلية والنخالة الخارجية، وهو ما يتسبب في فقدان الكثير من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.



بالإضافة إلى ذلك، تتم عملية التبييض باستخدام مواد كيميائية تعطي الدقيق الأبيض لونه الأبيض المميز، في حين أن هذه قد لا تكون ضارة بصحة الجسم، إلا أنها لا تزال مكونات صناعية.



4- يحتوي على مكون مسبب لمرض السكري

يحتوي الدقيق الأبيض على مادة الألوكسان التي لها تأثير سلبي على صحة الجسم، حيث تتسبب في تدمير خلايا بيتا في البنكرياس، ومن المعروف أيضًا أنها مادة ملوثة يمكن أن تسبب مرض السكري.





الكونسلتو الطبي

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