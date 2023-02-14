الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14-02-2023 11:25 ص

4 أسباب تجعل الدقيق الأبيض ضارًا للصحة

12959045741567966135


الوكيل الإخباري- يعتبر الدقيق الأبيض جزءًا من النظام الغذائي للعديد من الأشخاص، إلا أنه يتسبب في إحداث مجموعة من التأثيرات السلبية على صحة الجسم، لذا، يجب تناوله بكميات معتدلة.

نوضح في السطور التالية، أبرز الأسباب التي تجعل الدقيق الأبيض ضارًا لصحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Food.NDTV".

اضافة اعلان


أضرار الدقيق الأبيض

 

 1- الإضرار بصحة العظام والمفاصل
أثناء عملية تكرير الدقيق، تتم إزالة جميع العناصر الغذائية، ويصبح الطحين الأبيض حمضيًا بطبيعته.


ويعمل النظام الغذائي الغني بالأطعمة الحمضية، مثل الأطعمة السريعة وغيرها من منتجات الدقيق الأبيض، على إجبار الجسم على سحب الكالسيوم من العظام، والذي بدوره يؤثر على كثافة العظام.


كما تعد الحموضة الزائدة أحد الأسباب الرئيسية للالتهابات المزمنة، والتي قد تسبب التهاب المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى.


2- مشاكل في الجهاز الهضمي
يدخل الدقيق الأبيض في إعداد الكثير من الأطعمة، واللذدي بدوره يتحول إلى ما يشبه الغراء في الأمعاء، لأنه لا يحتوي على ألياف، وهو ما يؤدي إلى ازدحام الجهاز الهضمي وإبطاء عملية الهضم، مما يتسبب في بطء عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن والتوتر والصداع والصداع النصفي والإمساك.


3- نقص المغذيات
عادًة ما يتم تنقية الدقيق الأبيض بحيث تتم إزالة الطبقة الجرثومية الداخلية والنخالة الخارجية، وهو ما يتسبب في فقدان الكثير من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.


بالإضافة إلى ذلك، تتم عملية التبييض باستخدام مواد كيميائية تعطي الدقيق الأبيض لونه الأبيض المميز، في حين أن هذه قد لا تكون ضارة بصحة الجسم، إلا أنها لا تزال مكونات صناعية.


4- يحتوي على مكون مسبب لمرض السكري
يحتوي الدقيق الأبيض على مادة الألوكسان التي لها تأثير سلبي على صحة الجسم، حيث تتسبب في تدمير خلايا بيتا في البنكرياس، ومن المعروف أيضًا أنها مادة ملوثة يمكن أن تسبب مرض السكري.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6823105_1522246829

ما تأثير شرب عصير الرمان على الريق ؟

90032faa68d9707eea1b35a531a1b947

دراسة صادمة : الاكثار من شرب الشاي قد يتسبب بهذا المرض !

6149d4ad4c59b70b6c4516aa

دراسة: الجراحة بعد السكتة الدماغية أكثر فاعلية من العلاج

2022_5_17_11_52_38_151

مادة غذائية تخفض ضغط الدم

202321485538403SC

لخسارة الوزن.. تناول هذه الفواكه !

image

لهذه الأسباب لا تأكل الحلوى قبل النوم

أخبار متعلقة
IMG_٢٠٢٢٠٦١٤_١٦٥٦٣٢-1080x815

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول اللحوم والدواجن؟

2021_9_10_1_6_0_19

5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك طوال العمر

tbl_articles_article_18696_385e6a96068-4ac5-4c2d-8d8e-fc8cc42da9af

اضرار تناول الدجاج المقلي على الصحة

متى_يشرب_الطفل_العصير

فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

tbl_articles_article_24286_366219283e-c644-4813-9796-b910ed3ee681

4 فيتامينات قد تساهم في زيادة طول الجسم

طفلة تمضغ العلكة- (تعبيرية)

تحذيرات من الافراط في مضغ العلكة لهذه الاسباب !