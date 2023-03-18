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السبت، 18-03-2023 04:46 م

5 أضرار يسببها الاكتئاب لصحة معدتك

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الوكيل الإخباري- تحدث ضغوطات الحياة المختلفة تأثيرات سلبية متعددة على صحة الجسم، حيث تؤثر على أجهزته باختلافها، وعلى وجه الخصوص الجهاز العصبي، وكذلك المعدة.

نستعرض في السطور التالية، كيفية تأثير الاكتئاب على صحة المعدة.

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تأثير الاكتئاب على المعدة


قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في نصر، إن الاكتئاب يؤثر بشكل كبير إلى جانب الانفعالات النفسية العصبية على صحة المعدة وطريقة أدائها لوظائفها.


وأوضح المنيسي، أن الاكتئاب قد يتسبب في المعاناة من الأعراض التالية:
1- تشنجات شديدة في المعدة.


2- تقلصات في المعدة.


3- عدم استقرار الجهاز الهضمي.


4- تهيج القولون، نتيجة التوتر الناجم عن الاكتئاب، مما يترتب عليه الإصابة بالإمساك، أو الإسهال، أو انتفاخ البطن.


5- فقدان شديد في الشهية، مما يسفر عنه خسارة شديدة في الوزن.


نصائح للعلاج
نصح استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، كل من تنتابه أعراض الاكتئاب أن يسرع لاستشارة الطبيب المختص، لبداية رحلة العلاج، منوهًا أن العلاج النفسي في هذه الحالة يأتي قبل العلاجات العضوية، محذرًا من تناول الأدوية المضادة للاكتئاب نظرًا لما تحدثه في الجسم من تأثيرات سلبية.


نصائح لتخفيف أعراض تهيج القولون بسبب الاكتئاب


1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
دائمًا ما يوصي أطباء الجهاز الهضمي مرضى القولون العصبي، بتناول الخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.


2- تناول الطعام في أوقات منتظمة

قد يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة على تنظيم وظائف الأمعاء، خاصة حال المعاناة من الإسهال، فقد تجد أن تناول وجبات صغيرة ومتكررة تشعرك بتحسن.


ولكن إذا كنت مصابًا بالإمساك، فإن تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعد في نقل الطعام عبر الأمعاء.


3- ممارسة الرياضة بانتظام
تساعد ممارسة التمارين الرياضية في تخفيف حدة الشعور بالتوتر والاكتئاب، وتحفز الانقباضات الطبيعية للأمعاء، ما يساعد على الشعور بالراحة.


4- تمارين التنفس
يمكن لتمارين التنفس البسيطة أن تساعد على تقليل التهاب الأمعاء الغليظة، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الفارماكولوجي عام 2013 فإن الأشخاص الذين واظبوا على تمارين التنفس لمدة 5 أسابيع تحسنت لديهم أعراض التهاباب القولون العصبي مقارنة بمن لم يقوموا بذلك.

 

 

الكونسلتو الطبي

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