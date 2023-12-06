5 أطعمة تخلصك من كسل الشتاء

الوكيل الإخباري - خلال فصل الشتاء ومع قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د وبرودة الطقس يشعر البعض بالكسل وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية المطلوبة، وما يغفله البعض أن تضمين بعض العناصر الغذائية خلال اليوم قد يساعد في منح الجسم الطاقة والقضاء على الكسل.

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أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة قوية خلال فصل الشتاء هو الحديد. الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو الجزء المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، تتضمن مستويات الحديد الكافية الطاقة والمناعة والرفاهية العامة.



يمكن أن يكون دمج الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي الشتوي طريقة لذيذة ومغذية لزيادة كمية الحديد التي يحصل عليها الجسم فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد المناسبة لفصل الشتاء والتي يجب الاهتمام بتناولها:



أطعمة تجعلك نشيطًا في الشتاء



1-اللحوم الخالية من الدهون

تعتبر لحوم البقر والدواجن والأسماك مصادر جيدة للحديد الهيم، وهو نوع من الحديد يوجد بالدم والعضلات والأطعمة الحيوانية يمتصه الجسم بسهولة أكبر، مما يعطي فرصة لأكثر استفادة من الحديد.

2- الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق ليست غنية بالحديد فقط، بل مليئة أيضًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية للصحة في فصل الشتاء، تعطي الجسم الطاقة اللازمة له.



3- البقوليات والفاصوليا

العدس والحمص والفاصوليا السوداء هي مصادر حديد نباتية يمكن إضافتها بسهولة إلى الحساء أو السلطات، لحصول الجسم على الحصة الكافية من الحديد والتي تمد الجسم بالطاقة لمواجهة البرد وزيادة النشاط.



4- المكسرات والبذور

اللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس هي وجبات خفيفة ومتعددة الاستخدامات توفر جرعة جيدة من الحديد، ويمكن إضافتها للوجبات أو تناولها كوجبة خفيفة في منتصف اليوم للحصول على الطاقة.



5- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشعير والكينوا والأرز الأسود مدعمة بالحديد، يساعد تناولها بالوجبات الرئيسية على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له خلال ساعات النهار.

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