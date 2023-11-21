الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

عاجل

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

الثلاثاء، 21-11-2023 12:38 م

5 أطعمة فعالة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

415277


الوكيل الإخباري - التمثيل الغذائي هو العملية التي يقوم الجسم من خلالها بتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، ويتم بعد ذلك استخدام هذه الطاقة لتغذية وظائف الجسم المختلفة، بدءاً من التنفس وانتهاءً بحرق السعرات الحرارية.

وتلعب بعض الأطعمة دوراً رئيسياً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في فقدان الوزن. 

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي:

الفلفل الحار

اضافة اعلان

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين، المعروف بخصائصه الحرارية التي تسخن الجسم، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية. 

الشاي الأخضر

إلى جانب كونه مشروباً مريحاً، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، التي ثبت أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي. ارتشف هذا الشاي طوال اليوم للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، والاستمتاع بالفوائد الإضافية لتحسين التركيز والطاقة.

اللحوم الخالية من الدهون 

تتطلب الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، المزيد من الطاقة للهضم، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية. بالنسبة للنباتيين الذين يبحثون عن خيارات البروتين الخالي من الدهون، تتوفر مجموعة متنوعة من المصادر النباتية، مثل العدس والحمص والكينوا والزبادي اليوناني.

الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت ليست منعشة فحسب، بل مليئة أيضاً بفيتامين C. ويرتبط هذا الفيتامين بزيادة حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة، مما يجعله إضافة ممتازة لرحلة فقدان الوزن. 

الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويدعم بدوره عملية التمثيل الغذائي.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bd77534a-b125-40a7-a301-187ac10f014c

كيف يتعامل الرجال مع مشاكلهم النفسية؟

image (4)

نصائح لمرضى القلب قبل السفر

KUXGAUSLEP

العطش المفرط يشير إلى أعراض مرضية

tbl_articles_article_26762_4189cc2d79b-4f40-4e2c-b681-7aaba4249844

متى يسمع الجنين صوت الأم؟

main_image6559e212b7966

ما علاقة دهون البطن بالزهايمر؟.. دراسة تفجر مفاجأة

نهنهنهن

دوار الشمس الدرني مفيد لمرضى السكري

أخبار متعلقة
2022_3_10_18_28_54_556

البيض المسلوق أم 'الأومليت'.. أيهما الأفضل لك؟

20231142009578N7

كيف تتعاملين مع تقلبات الشهية أثناء الحمل؟

shutterstock_1962028519-1000x600

أعراض مزعجة لمتلازمة الأكل الليلي