الإثنين 05-06-2023
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الإثنين، 05-06-2023 09:23 ص

5 طرق لزيادة الثقة بالنفس

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الوكيل الإخباري- حدد تقرير نشره موقع مجلة Forbes، خمسة طرق لزيادة الثقة بالنفس تلعب دوراً في حياة الإنسان، وقال، إن بناء الثقة بالنفس ليس بالمهمة السهلة، ولعل الجزء الأصعب فيه هو أنه متوقع في العمل، ولكن نادراً ما تتم رعايته بطريقة صحية وواقعية. يعاني الكثيرون من قلة الثقة بالنفس، وغالباً ما يشعرون بأنهم محاصرون في دائرة من الشك الذاتي والتحدث السلبي عن النفس والقلق، مما يؤثر على طريقة أدائهم لأعمالهم وكيفية ظهورهم أمام أقرانهم وعائلاتهم ومجتمعهم.

تحديد نقاط القوة والضعف

تحديد الأهداف بواقعية

تجاهل النقد المستفز

احتواء الفشل والاعتزاز بالذات

الاعتناء بالصحة مثل الرياضة والغذاء

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عكاظ

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