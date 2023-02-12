5 طرق للوقاية من السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- قد يصاب بعض الأشخاص بالسكتة الدماغية نتيجة توقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، حيث تبدأ الخلايا في الموت، وبالتالي ظهور بعض المضاعفات الصحية مثل ضعف الذاكرة وصعوبة الكلام وغيرها من الأعراض المزعجة.



نستعرض في التقرير التالي أبرز الطرق التي تساعد في تقليل الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".



طرق الوقاية من السكتة الدماغية

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1- فقدان الوزن

عادًة ما يتسبب الوزن الزائد والسمنة في زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وبالتالي يجب الحرص على فقدان الوزن تحت إشراف الطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، حيث يفضل تناول أقل من 2000 سعر حراري يوميًا إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية.





2- تجنب التدخين

من الضروري أن يحرص الأشخاص على تجنب التدخين نهائيًا فمن الممكن أن يزيد من فرص تجلط الدم وضيق الأوعية الدموية وتراكم الترسبات وبالتالي الإصابة بالسكتة الدماغية بعد فترة قليلة من الاستمرار في التدخين، وكذلك التدخين السلبي.





3- تناول الألياف

تعتبر الألياف أحد المصادر الغذائية التي تساهم في التخلص من الكثير من الأمراض بما في ذلك السكتة الدماغية حيث يساعد تناولها بشكل منتظم على تقليل الإصابة بنسبة تصل إلى 7%، وبالتالي يجب الانتظام على تناولها يوميًا.





4- القليل من الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية جيدة من مركبات الفلافونويد مما يجعلها رائعة في علاج الالتهاب وتخفيف الضغط على القلب، حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يوميًا في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية خاصة للأشخاص الذين لديهم فرص الإصابة.



5- فحص الكوليسترول

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول الضار من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة تراكم الترسبات في الشرايين، لذلك يجب أن يحرص الأشخاص على القياس المستمر لمستويات الكوليسترول في الجسم والعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

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