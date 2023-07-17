5 طرق للوقاية من سرطان الأمعاء

الوكيل الإخباري- سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، يتسبب في أعراض أولية عند اكتشافها يمكن الشفاء منه، ومن أبرزها التغير في عادة الأمعاء، تغير شكل ولون البراز، آلام البطن والظهر، وفقدان الوزن الغير مبرر.



ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أخصائي الأورام، أن سرطان الأمعاء هو أحد أنواع السرطان الأكثر انتشارا في العالم، كما أنه من أكثر الأنواع التي يمكن الوقاية منه



وأشار مياسنيكوف إلى أن هناك عددا كبيرا من العوامل تحفز تطور سرطان الأمعاء من بينها الوراثة، العمر، الزوائد اللحمية، السكري، سوء التغذية، والتدخين.



ويشير أخصائي الأورام إلى أنه حاليا أثبت العلماء وجود طرق ووسائل لمنع تطور سرطان الأمعاء، لها تأثير وقائي محدد، والتي تتمثل فيما يلي:



- النشاط البدني.



- اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية والأسماك.



- الحد من اللحوم الحمراء.



- فقدان الوزن الزائد.



- الخضوع للفحوصات بشكل دوري.



ويؤكد مياسنيكوف على أن سرطان القولون هو من أنواع السرطان القليلة التي يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة والوقاية منها، ويبدأ تنظير القولون للجميع من سن 50 عاما، وبعدها يمكن الخضوع له مرة كل خمس سنوات.

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