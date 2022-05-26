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الخميس، 26-05-2022 01:41 م

5 طرق يكون بها الجلسرين أفضل صديق لبشرتكِ

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الوكيل الإخباري - يعد الجلسرين من أشهر أدوات التجميل الأساسية في مختلف العصور، لأنه يحتوي على مجموعة من الفوائد المذهلة، وإذا تم استخدامه بانتظام، فيمكن أن يمنحك بشرة ناعمة ولامعة وصحية.

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ويساعد الجلسرين على جذب الرطوبة للجلد، وبالتالي يحافظ على توهج بشرتك، ويساعد على تخفيف الجفاف، ويجعل البشرة ناعمة وسلسة، للتعرف إلى بعض الفوائد الأقل شهرة للجلسرين، تابعي القراءة معنا.

 الفوائد الرائعة للجلسرين التي يجب أن تعرفيها

1. شد الجلد

يعمل الجلسرين على شد الجلد، أضيفي بضع قطرات من الجلسرين إلى 5 ملاعق كبيرة من ماء الورد، واحفظيها في الثلاجة بزجاجة محكمة الإغلاق.
افركي هذا المستحضر على بشرتك لتخفيف جفاف الجلد، وتشقق الوجه والذراعين والقدمين، ويمكن أيضاً استخدام هذا المستحضر على البشرة المعرضة لحب الشباب، وإذا تم استخدامه بانتظام، فيمكن أن يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل: تكوين الخطوط والتجاعيد.

 

2 -يشفي البشرة الجافة
اخلطي زيت فيتامين (E) والفازلين والجلسرين في أجزاء متساوية، وضعيه على وجهك قبل الاستحمام، فهذا المزيج مفيد جداً في أشهر الشتاء، عندما تميل بشرتنا إلى الجفاف الشديد، بسبب الظروف المناخية القاسية.
على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، نظراً لأنه ليس دهنياً، ويمكن استخدامه أيضاً لترطيب البشرة الدهنية، عندما تعانين نقص الرطوبة خلال أشهر الشتاء، ويمكن للأشخاص  الذين يعانون حب الشباب تجربة الجفاف السطحي للطبقة الخارجية من الجلد، بسبب الصابون الطبي والمستحضرات القابضة.

 

3 -يزيل الإكزيما
الجلسرين له خصائص علاجية مذهلة، خاصة في علاج الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما والصدفية، من خلال تكسير البروتين في خلايا الجلد الميتة وإزالتها من الجلد، ويمهد الجلسرين الطريق لتوليد خلايا جلد جديدة وصحية،  ويحتوي أيضاً على خصائص علاجية، وقد استخدم لعلاج مشاكل الجلد، مثل التهاب الجلد التأتبي.


4- آمن للأطفال
  إذا كنتِ تعانين من اضطراب جلدي وراثي يتسبب في جفاف الجلد، فإن استخدام منتج معين يحتوي على الجلسرين والبارافين يقلل من الأعراض، مثل: الحكة والقشور لدى الأطفال المصابين بنفس الأعراض.

 

زهرة الخليج

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