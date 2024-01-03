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الأربعاء، 03-01-2024 11:33 ص

5 عادات غير مألوفة تعزز الحفاظ على الصحة الجسدية

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الوكيل الإخباري - عرض موقع لودي فالي نيوز عادات غير مألوفة لتحسين الصحة.

1. تناول الطعام طوال اليوم

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تناول حصص صغيرة على مدار اليوم، خلافاً للاعتقاد السائد، ممارسة مفيدة. وتشير دراسات إلى أن تناول الطعام عدة مرات في اليوم يمكن أن يمنع فقدان كتلة العضلات، ويحافظ على مستويات كافية من الغلوكوز، والدهون الثلاثية، والكوليسترول، والأنسولين.
هذه الطريقة في تناول الطعام يمكن أن تساعد أيضاً في التحكم في الشهية والجوع، ما يمنع الإفراط في تناول الطعام. 


2. الاستحمام بالماء البارد

الحمام البارد، خاصة في الصباح، يعزز الفوائد للبشرة والشعر، ويحفز التخلص من الوزن ويقوي جهاز المناعة. وقد تكون الصدمة الحرارية الأولية غير مريحة، ولكن فوائدها على المدى الطويل كبيرة.


3. الرياضة عند التعب

ممارسة التمارين الرياضية رغم التعب يمكن أن تنشط مستويات الطاقة، وتحسن المزاج. علاوة على ذلك، من المعروف أن التمارين البدنية تساعد في مكافحة علامات الاكتئاب. 


4. النوم بالجوارب

 النوم بالجوارب يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع. لأن الحفاظ على دفء القدمين ينظم درجة حرارة الجسم، ما يحفز النوم ودورات نوم أكثر صحة.


5. المشي بأقدام حافية 

المشي بأقدام حافسة على التربة الطبيعية، مثل العشب أو الرمل، ممارسة تُعرف بـ "التأريض" ويمكن أن يقلل من الالتهاب والقلق، والاكتئاب، ويحسن النوم ويزيد مستويات مضادات الأكسدة في الجسم.

 

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