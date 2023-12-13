الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 02:14 م

المشي يقلل من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي

20231212181755234IB


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة حديثة أن المشي أكثر يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة تصل إلى 10%.

وساعدت التمارين مثل المشي وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب الرياضية على تقليل فرص الإصابة بالمرض قبل انقطاع الطمث، حيث حصلت النساء الأكثر نشاطاً على أكبر الفوائد.

ويتم تشخيص إصابة حوالي 55400 بريطاني بسرطان الثدي كل عام، وتموت 11500 امرأة بسبب هذا المرض. وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعاً عند النساء الأكبر سناً، إلا أنه يتم اكتشاف حوالي 5000 حالة لدى النساء بعمر 45 عاماً أو أقل سنوياً.

اضافة اعلان

 

وقد تناولت أحدث الأبحاث، التي نشرت في مجلة علم الأورام السريرية، بيانات من 19 دراسة في جميع أنحاء العالم على أكثر من 547000 امرأة تم تتبعهن لمدة 11.5 سنة في المتوسط، وتم تشخيص إصابة 10231 بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث. وكانت النساء اللاتي كن من بين الـ 10 في المائة الأكثر نشاطاً أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 10 في المائة مقارنة بالأقل نشاطاً، بعد تعديل مؤشر كتلة الجسم.

وقال الدكتور مايكل جونز، من معهد أبحاث السرطان في لندن: "تضاف هذه النتائج إلى مجموعة قوية من الأدلة التي تظهر أن النشاط البدني مفيد لصحتنا. ويضيف بحثنا إلى الأدلة التي تشير إلى أن المشاركة في مستويات أعلى من النشاط البدني في أوقات الفراغ قد تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث".

وأضاف جونزر "ما زلنا بحاجة إلى فهم أفضل للبيولوجيا وراء العلاقة بين النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image60a24fcf3cdf4

هل تعاني من متلازمة الأكل الليلي؟

3991711-1641101772

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الافوكادو يومياً لمدة 90 يوماً؟

5d5760c6a14c9

الأطعمة 'المقرمشة' تساعد على خفض الوزن

tbl_articles_article_27155_34401cf9217-ba7a-4d71-9280-fd0cdf20aa63

إجراءات بسيطة للوقاية من الخرف

20231212104338274

الرياضة والتغذية السليمة تقيان من هشاشة العظام

017325465_30300

تناول الأسماك يحمي الرضيع من تأخر النمو العصبي

أخبار متعلقة
20171229071203123

5 فوائد صحية للمشي في الشتاء

2022_2_23_23_34_25_178

تعاني من الدوخة عند المشي؟- طرق للتعامل معها

Breast-Cancer

كيف يمكن تجنب عودة سرطان الثدي؟