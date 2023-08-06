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الأحد، 06-08-2023 07:04 ص

5 مشروبات ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

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الوكيل الاخباري - يجب على مرضى الضغط المرتفع اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم وضبط ضغط الدم ومنعه من الارتفاع.

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في السياق التالي،، أبرز المشروبات الممنوعة على مرضى الضغط المرتفع، وذلك حسبما جاء في موقع "Medical news today".


مشروبات ممنوعة على مرضى ضغط الدم في الصيف
1- المشروبات السكرية
تحتوي المشروبات السكرية على نسبة عالية من السكريات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالجسم، والتي تتراكم على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة تصلب الشرايين.


2- العرق سوس
يتسبب العرقسوس في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم وحدوث اضطراب في ضربات القلب.


3- الكافيين
في الغالب تسبب القهوة ارتفاع مستويات ضغط الدم، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة، وإن كان هذا الارتفاع محدود 10-20 ملليمتر عمود زئبق.


4- عصير الطماطم
من المشروبات الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى احتوائه على 900 ملليجرام من الصوديوم لكل 11.2 أونصة منه.


5- المشروبات الغازية
تشكل المشروبات الغازية خطرًا كبيرًا على مرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.


الكونسلتو


 




 

 


 

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