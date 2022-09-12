الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الاف الممرضين يضربون عن العمل 3 أيام في أمريكا

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

اليمن: مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وعناصر القاعدة شرقي أبين

الاحتلال يمدد اعتقال صحفية مقدسية

وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض الوطن

تحديد موعد حسم قضية قاتل نيرة أشرف- تفاصيل

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصيادلة

الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته مديرية الأمن العام في عجلون

ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في الربع الأول للعام الحالي

الإثنين، 12-09-2022 03:06 م

5 ممارسات أخطر من التدخين على صحتنا

thumb


الوكيل الإخباري - تحث كثير من الدول والمنظمات على الإقلاع عن التدخين، لكن قد لا يعرف الجميع أن هناك عادات يومية لا تقل خطرا عن التدخين وفي بعض الأحيان أخطر.

حدد العلماء عادات يومية تفتك بصحة الإنسان، كما يفتك بها التدخين وفي بعض الحالات بصورة أشد، كما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، ومن هذه العادات:

الوحدة:
خلص بحث أجراه أستاذ علم النفس في جامعة “بريغهام يونغ”، جوليان هولت لونستاد، إلى أن الشعور بالوحدة يقلل من العمر بما يعادل تدخين 15 سيجارة في اليوم.
وليس هذا فحسب، فهناك أيضا وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاقم من هذه المشكلة. صحيح أن الهدف المعلن منها هو مساعدة الناس على الاختلاط أكثر، إلا أن انتشارها بشكل كثيف قلل من الاتصال الشخصي وزاد من معدلات الوحدة التي وصفت بأنها داء عالمي.

اضافة اعلان


الجلوس لساعات طويلة:
وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الجلوس طوال اليوم يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان، وأدرج الباحثون في تحليلاتهم بيانات أربعة ملايين شخص تتضمن عدد المرات التي جلسوا فيها لمشاهدة التلفزيون والقيام بالعمل والتنقل.
وبحسب الدراسة، فإن كل زيادة لمدة ساعتين في وقت الجلوس تزيد من مخاطر الأشخاص للإصابة بسرطان القولون وبطانة الرحم والرئة، بصرف النظر عما إذا كان الشخص يمارس الرياضة خلال النهار.


الحرمان من النوم:
وصفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الحرمان من النوم بأنه مشكلة صحية عامة، حيث يعاني حوالى 50 إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة من اضطراب النوم.
وأشار البروفيسور فاليري غافاروف، من منظمة الصحة العالمية، في عام 2015 إلى أن النوم غير الكافي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بدرجات مماثلة للاستخدام المنتظم للسجائر.


الممارسات التجميلية التي تستهدف تغير لون الجلد:
في عام 2014، نشر الباحثون دراسة وجدت أن الممارسات التجميلية الرامية لتغير لون البشرة، أدت إلى المزيد من حالات سرطان الجلد مقارنة مع سرطان الرئة المرتبط بالتدخين.


سوء التغذية:
في عام 2016، خلص الباحثون إلى أن معدلات الوفيات المرتبطة بسوء التغذية، تجاوزت المعدلات المرتبطة والمخدرات والتبغ مجتمعة.
كما اكتشف أن الأطعمة السكرية المصنعة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تعرض الناس لأمراض قاتلة محتملة بمعدلات مماثلة، إن لم تكن أكبر، من التدخين.

 

 سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_5_25_20_43_37_888

احذر استخدام هذه المواد لعلاج الحروق

20180911025801581

نصائح ذهبية لتناول المسكنات بشكل صحيح

تمارين ٣

أفضل التمارين الرياضية لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

image (1)

طرق طبيعية لاستعادة حاسة الشم

1078-Calories_Burned_Walking-732x549-thumbnail

المشي لمدة ساعة في الطبيعة يقلل من التوتر

133-054357-best-exercises-strengthen-knee-ligaments-roughness-6

أفضل تمارين لتقوية الركبة والأربطة

أخبار متعلقة
44163-النوم

دراسة..الأرق سبب تدهور الذاكرة

6796

5 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية تساعد على استرخاء العضلات والنوم

tbl_articles_article_21310_504ad2ed027-627f-4bde-bf07-eb75c8eefb4c

هل يمكن أن تسبب قلة النوم سكتة دماغية فعلاً؟

temp-150-730x438

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

سطر

فوائد للصمت وقلة الكلام.. أبرزها خفض ضغط الدم

2

5 عادات يومية سيئة تبطئ خسارة الدهون