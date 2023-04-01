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السبت، 01-04-2023 02:59 م

5 مواد غذائية تسبب الصداع على السحور .. تجنبها

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الوكيل الإخباري- من الممكن أن يتسبب تناول أطعمة ومشروبات معينة في وجبة السحور خلال شهر رمضان، في التعرض للإصابة بالصداع خلال ساعات الصيام نهارًا، لذا، ينصح بالحرص على تجنبها.

نستعرض في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي ينصح بتجنبها في السحور للوقاية من الصداع، وفقًا لما ذكره موقع "Every day health".

أطعمة تجنبها في السحور

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1- الجبن القديم
على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول الجبن كمسبب للصداع، إلا أن هناك اتفاق على أن أن الجبن القديم يسبب الصداع، بسبب احتواءه على مادة الـ "تيرامين"، والتي تتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت.

وكلما طال عمر الجبن، زاد عدد التيرامين، وبعض الأمثلة على الأجبان القديمة تشمل والجبن الشيدر، والجودة، والبارميزان.

2- المخللات
قد تتوافر مادة الـ "تيرامين" أيضًا في الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والكيمتشي، وبالتالي فإن تناوله قد يسبب الإصابة بالصداع.

وعليه، قد يكون اتباع نظام غذائي منخفض التيرامين مفيدًا لبعض الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية.

3- اللحوم المصنعة
تعمل النترات المستخدمة كمواد حافظة في اللحوم المصنعة على توسيع الأوعية الدموية، مما يسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية.

وفي حين أن كمية هذه المواد الكيميائية في اللحوم تميل إلى أن تكون منخفضة إلى حد ما، إلا أن بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لها بشكل خاص.

وعليه، فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص هي تسجيل الأعراض المحتمل أن تعاني منها بعد تناول أي مادة غذائية.

4- القهوة
على الرغم من أن شرب القليل من الكافيين يمكن أن يساعد في التخلص من الصداع، حيث يتم تضمين الكافيين في بعض علاجات الصداع التي لا تستلزم وصفة طبية، إلا أن الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي عليه يمكن أن يجعل الشخص بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالصداع.

وتشير الأبحاث إلى أنه للحد من مخاطر الصداع، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن يحدوا من تناول الكافيين اليومي إلى 200 ملليجرام، وأن يستهلكوا نفس الكمية في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

5- الصلصات
الجلوتامات أحادية الصوديوم الموجودة في صلصة الصويا، هي أحد مسببات الصداع الشائعة التي يمكن أن تسبب أيضًا اضطرابًا في الجهاز الهضمي، كما يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، وهو سبب آخر محتمل للصداع.

 

الكونسلتو الطبي

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