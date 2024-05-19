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الأحد، 19-05-2024 01:25 م

5 نصائح ذهبية لخفض حرارة الجسم في الصيف

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الوكيل الإخباري - عادة ما يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف، مما يتسبب في ظهور بعض الأعراض المزعجة التي تزيد من القلق والتوتر اعتقادًا بوجود مشكلة صحية.

طرق خفض درجة حرارة الجسم في الصيف
1- الحفاظ على رطوبة الجسم
أوضحت نتائج بعض الأبحاث أنه من الضروري أن يحرص الأشخاص على ترطيب الجسم بشكل كبير في الصيف.

ويكون ذلك من خلال شرب كمية كبيرة من الماء بشكل منتظم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، وكذلك تناول المشروبات الباردة بما في ذلك عصائر الفاكهة وغيرها من الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والطماطم والخس.

2- تبريد الجسم من الخارج
هناك العديد من الطرق التي تساعد في تبريد الجسم من الخارج، وذلك من خلال الحصول على حمام بارد أو استعمال الكمادات الباردة أو استعمال المروحة أو مكيف الهواء.

هذا، إلى جانب ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن أو الكتان، مع ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس.

3- تجنب الكافيين
أكدت نتائج بعض الدراسات أن الكافيين من أكثر المواد التي تسبب بعض الآثار الجانبية على الجسم، بما في ذلك الجفاف، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، إلى جانب انخفاض النشاط والطاقة.
وعليه، يجب الابتعاد عن تناول أي أطعمة أو مشروبات غنية بالكافيين.

4- الحصول على القسط الكافي من النوم
أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث يفضل أن يتراوح عدد ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات في كل ليلة، وذلك لحماية الجسم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

5- الابتعاد عن الوجبات الدسمة
تلعب الوجبات الدسمة دورًا كبيرًا في ارتفاع درجة حرارة الجسم، خاصة في فصل الصيف، لذلك يجب الابتعاد عن تناولها ويفضل استبدالها بأطعمة خفيفة مليئة بكمية كبيرة من الماء والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

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الكونسلتو 

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