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الإثنين، 13-02-2023 04:20 م

5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك طوال العمر

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الوكيل الإخباري- يلعب نمط الحياة الصحي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الحرجة.


نستعرض بعض النصائح الذهبية للحفاظ على صحتك طوال العمر، حسبما نشر موقع "Health Line".

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نصائح للحفاظ على صحتك


1-الحركة باستمرار
يمكن أن تساعد الحركة باستمرار على التمتع صحة بدنية وعقلية جيدة، ولا يحتاج الأمر إلى الجري في ماراثون أو التعرق في صالة الألعاب الرياضية لساعات كل يوم، بل ممارسة بعض التمارين 22 دقيقة على الأقل في اليوم.


تساهم الحركة في الوقاية من أمراض القلب والمخ وتقوية العضلات والعظام وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وفقدان الوزن، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية.


2-النظام الغذائي الصحي
يؤدي النظام الغذائي المتوازن إلى الحصول على المزيد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكريات والمواد الحافظة والألوان الصناعية والدهون والمحليات الصناعية.


يتكون النظام الصحي من الفواكه والخضروات والزبادي والمكسرات والبقوليات والأسماك والبيض وزيت الزيتون، ويمنع من مخاطر التعرض للسرطان والسكتات الدماغية وأمراض القلب.


3-شرب المياه يوميًا
يحتاج الجسم إلى الماء لأداء العديد من الوظائف المهمة، مثل الحفاظ على درجة حرارة الجسم والمساعدة على الهضم والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح ونقل العناصر الغذائية إلى جميع خلايا الجسم.

 

عندما لا يتناول الشخص كمية كافية من السوائل، فقد يشعر بالتعب ويواجه صعوبة في التركيز، ويعاني من الصداع وتغيرات الحالة المزاجية، وتدهور الصحة مع مرور الوقت.


4-الامتناع عن التدخين
يعتبر التدخين السبب الرئيسي وراء الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة وأمراض القلب، لذا فإن الإقلاع عنه يمكن أن يحافظ على الصحة بشكل كبير ويقي من أمراض عدة.


5-النوم الكافي
النوم مهم لكل عملية حيوية في الجسم، لأنه الوقت المناسب لإصلاح الخلايا واستعادة الطاقة وتقوية اتصالات الخلايا العصبية.


ويعتمد مقدار النوم الذي يحتاجه كل شهر على حسب عمره، ولكن بالنسبة لمعظم البالغين، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالنوم ما لا يقل عن 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة، لكن يحتاج الأطفال وكبار السن عادةً إلى المزيد من النوم.


إذا لم يحصل الجسم على قسط كافي من النوم، فسيجد صعوبة في العمل بشكل صحيح وزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة الأيض ومرض السكري من النوع 2 والاكتئاب وتغيرات المزاج وضعف جهاز المناعة وبعض أنواع السرطان.

 

الكونسلتو الطبي

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