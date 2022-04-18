6 أنواع أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة دون استشارة طبيب .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري-قبل تناول أي دواء يجب أن تسأل الطبيب عن المدة المحددة له، لأن هناك أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة حتى لا تسبب أضرار ومخاطر على الصحة.



أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة

في ما يأتي قائمة أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة دون استشارة الطبيب:

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1. المضادات الحيوية

عندما يصف الطبيب مضاد حيوي فإنه يحدد جرعة لا يجب أن تزيد أو تقل عنها حتى يكون فعّالًا، حيث يمكن أن تقوم البكتيريا بمقاومة المادة الفعّالة للدواء إذا لم يتم تناوله بهذه الجرعة، وبالتالي سيكون من الصعب التغلب على هذا النوع من البكتيريا في ما بعد.

يمكن تكرار المضاد الحيوي مرّة أخرى إذا تطلب العلاج ذلك، ويكون هذا بوصف من الطبيب.



2. الأدوية المهدئة والمنومة

يمكن أن تتحول مضادات الاكتئاب والمهدئات أو المنومات إلى أدوية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي من أنواع الأدوية التي تسبب إدمان إذا تم تناولها لفترات طويلة، فلا يتمكن المريض من النوم إلا بعد تناول الدواء المنوم، ويشعر بالتوتر لحين أخذ دواء القلق والاكتئاب، وهكذا تصبح الحياة مستحيلة بدون هذه الأدوية.



3. المسكنات ومضادات الالتهاب

يلجأ كثير من الأشخاص لتناول المسكنات عند الشعور بآلام في الجسم، لكن الإكثار من المسكنات يمكن أن يؤدي للعديد من المشكلات الصحية وخاصةً في المعدة، فتساعد في الإصابة بقرح الجهاز الهضمي، ولذلك يجب التقليل من تناول المسكنات بقدر المستطاع، ووقاية الجسم من الآلام بدلًا من الاعتياد على علاج هذه المشكلات بالأدوية.



في حالة إجراء عملية جراحية والاضطرار لأخذ مسكنات للآلام، يجب أن يكون بمتابعة مع الطبيب.



كما أن تناول مضادات الالتهابات اللاسترويدية لفترات طويلة يزيد من مخاطر أمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.



4. أدوية علاج الإسهال أو علاج الإمساك

عند الإصابة بالإسهال أو الإمساك، يفضل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية والأطعمة الصحية التي تساعد في التخلص من هذه المشكلات، وذلك لأن أدوية علاج الإسهال والإمساك لها آثار سلبية عديدة، وخاصةً على الأطفال، وهذا ما جعلها تندرج ضمن قائمة أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة.



إن الإكثار من أدوية الإسهال يمكن أن يسبب حدوث جفاف وإمساك لفترة طويلة، مما يسبب آلام وتقلصات شديدة في المعدة، بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى، مثل: الغثيان، والقيء.



5. أدوية علاج السعال ونزلات البرد

من غير المستحب أن يستمر تناول أدوية نزلات البرد والأنفلونزا والسعال لوقت طويل، لما لها من آثار جانبية عديدة، فتسبب سرعة نبضات القلب ويمكن أن تؤدي إلى حدوث تشنجات.



الأفضل من أدوية علاج نزلات البرد هو استخدام وصفات طبيعية وشرب السوائل الدافئة لعلاج السعال والبرد، كما أن الوقاية أفضل بكثير من العلاج.



6. الأدوية المكونة من الكورتيزون

على الرغم من أهمية الكورتيزون في علاج كثير من المشكلات الصحية، إلا أنه أحد أدوية لا يجب تناولها لفترات طويلة، وذلك لأن تناوله لمدة تزيد عن 3 أشهر قد يُسبب العديد من الأمراض ونقص المناعة في الجسم، ومن أبرز هذه الأمراض:الأمراض المعدية.

هشاشة العظام.

ارتفاع السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم.

جلطات القلب أو الدماغ.