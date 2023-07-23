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الأحد، 23-07-2023 10:09 ص

6 علامات تحذيرية تدل على التفكير في الانتحار

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الوكيل الإخباري- يُعد الانتحار سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال والبالغين، ولكن رصد عوامل الخطر والعلامات التحذيرية ليس بالأمر السهل.

وتُوفي نحو 46 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الانتحار في عام 2020، وهذا يعني وفاة شخص واحد كل 11 دقيقة تقريبًا، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي جميع أنحاء العالم، يفارق أكثر من 700 ألف شخص الحياة بسبب الانتحار كل عام، وفقًا لما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية. 

ويترتب على الانتحار ومحاولات الانتحار تأثيرًا متسارعًا يطال العائلات، والأصدقاء، والزملاء، والمجتمعات.

ولم يتوصل الباحثون بعد إلى كيفية توقّع الأشخاص الأكثر عرضة لمحاولة الانتحار، ومتى قد يقوم الأشخاص الضعفاء بذلك، حسبما ذكره جاستن بيكر، المدير السريري لمبادرة خفض حالات الانتحار والصدمات بين المحاربين القدامى لدى مركز "ويكسنر" الطبي، التابع لجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة.

ولكن هناك بعض الحالات التي يظهر فيها الشخص الذي لديه ميول انتحارية تغييرات سلوكية.

في ما يلي  6 علامات تحذيرية تدل على تفكير شخصًا ما بالانتحار، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية: 

تغيرات مزاجية حادة

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الانسحاب الاجتماعي


التعبير عن أفكار أو خطط ليُنهي هؤلاء الأشخاص حياتهم


قول أمور مثل: "لن يفتقدني أحد عندما أرحل"


التخلي عن الممتلكات الثمينة


توديع العائلة والأصدقاء المقربين

 

 

سي ان ان


 




 

 


 

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