4 علامات في البراز تشير إلى إصابتك بسرطان مميت.. احذرها

الوكيل الإخباري- يمكن أن ينبهك لون وقوام البراز إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة، فهو من العلامات التحذيرية المهمة التي يجب ألا تتجاهلها.
وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أوضح الطبيب البريطاني عباس كناني، 4 علامات تحذيرية تظهر في الحمام تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الشرج أو البنكرياس أو الجهاز الهضمي، وتشمل:
براز أسود.
تغيرات في البراز مثل: وجود براز أكثر ليونة أو إسهالًا أو إمساكًا غير المبرر.
براز أحمر داكن مع إسهال دموي.
الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل في كثير من الأحيان.
الأعراض:
- سرطان القولون والمستقيم
يتسبب هذا النوع من السرطان في تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء، وآلام متكررة في البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، وفقر الدم.
- سرطان الشرج
بصرف النظر عن التغيرات في البراز ، يمكن أن يسبب أيضًا ألم الشرج المستمر وعدم الراحة والحكة في منطقة الشرج.
- سرطان البنكرياس
يتميز هذا النوع من السرطان ببراز شاحب ودهني ويصعب التخلص منه، إضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر، وآلام البطن المستمرة.
- سرطان الجهاز الهضمي
فقر الدم الناتج عن فقدان الدم المزمن من الجهاز الهضمي يمكن أن يكون عرضًا شائعًا في أنواع مختلفة من سرطانات الجهاز الهضمي.
- ما يجب عليك فعله عند اكتشاف هذه العلامات؟
إذا لاحظت أي تغييرات في عادات الأمعاء، من الضروري الذهاب للطبيب المختص على الفور للكشف المبكر في المراحل المتقدمة.