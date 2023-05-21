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الأحد، 21-05-2023 11:52 ص

6 علامات تحذيرية مبكرة لمعاناة الجسم من الجفاف..ما هي؟

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الوكيل الإخباري- ربما تعتقد أنك بصحة جيدة، لكن قد يكون لجسمك رأي مختلف.

قد لا يبدو جفاف الفم مشكلة كبيرة بالنسبة لك. ولكن، يمكن أن يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية، يُطلقها الجسم، حتى يُخبرك أنه ليس على ما يُرام.

وبدورها، كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية ، عن أبرز علامات الجفاف المبكرة، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر".

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وأوضحت أن أهمها يتمثل فيما يلي:

رائحة البول القوية


الشعور بالعطش والدوار


جفاف الفم

 

التبول أقل من العادة


التعب


لون البول الداكن

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الجفاف يحصل عندما تكون كمية المياه في الجسم أقل من الكمية المفقودة عن طريق القيء، أو الإسهال، أو الزفير، أو العرق، أو التبول.


ويستطيع الأشخاص ااذين لديهم إصابة بهذه الحالة شرب سوائل تعويضية، أو تلقيها عن طريق الوريد في الحالات الشديدة.


وفي حالات الإسهال، إذا كان سبب الجفاف عبارة عن عدوى بكتيرية، فقد يوصي الطبيب بتناول مضادات حيوية، وأدوية مضادة للقيء.

 

سي ان ان

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