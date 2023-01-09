6 علامات تدل على سلامة الكبد

الوكيل الإخباري-يعتبر الكبد أحد أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، يمكن الاطمئنان على سلامته دون الذهاب للطبيب، من خلال علامات، تخبرك بأنه يعمل بشكل صحيح ويتمتع بصحة جيدة.

اضافة اعلان



في السطور التالية، نستعرض علامات الكبد السليم، وفقًا لموقع "Healthline".



أعراض تدل على سلامة الكبد



1- الذاكرة القوية

إذا كنت لا تعاني من النسيان وتشتت الانتباه، فهذا دليل على أن كبدك بصحة جيدة، لأن السموم التي تتراكم في الجسم في حالة مرضه تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، حيث تسبب الارتباك وضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.



2- الشعور بالنشاط

عندما تنخفض وظائف الكبد، تتأثر عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالخمول والتعب والإرهاق.



3- استقرار الوزن

في حالة زيادة أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ، يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا، لأن عدم استقرار مؤشر كتلة الجسم علامة على وجود مشكلة في الكبد، تؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي.



4- عدم اصفرار لون البشرة والعين والبول

عند إصابة الكبد بالالتهاب، ترتفع مادة الصفراء في مجرى الدم، مما يؤدي إلى حدوث اليرقان، الذي يتسبب في اصفرار الجلد وبياض العين وتحول البول إلى لون الشاي.



5- توازن الشهية

تناول الطعام بشكل طبيعي علامة على سلامة الكبد، لأن فقدان الشهية من أولى الأعراض التي قد تظهر عند إصابته بالأمراض.



6- عدم الشعور بالحكة باستمرار

عند ارتفاع مادة الصفراء في الدم، يحاول الجلد جاهدًا التخلص من الأملاح الصفراوية، وهذا ما يسبب الشعور بالحكة عند المصابين بأمراض الكبد، خاصةً في راحة اليدين أو باطن القدمين.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة