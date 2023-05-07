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الأحد، 07-05-2023 11:25 ص

6 فوائد مذهلة لعشاق الأسكدنيا

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الوكيل الإخباري- تعتبر الأسكدنيا من الثمار اللذيذة التي يميل البعض إلى تناولها، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم .

نستعرض في السطور التالية فوائد الأسكدنيا للحفاظ على صحة الجسم، حسبما نشر موقع "Health Line".

فوائد الأسكدنيا

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1-الوقاية من السكري
تحتوي الأسكدنيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، تلك المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف والأمراض وتعمل على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، كما تحتوي على 54 مادة نباتية طبية فعالة، وهذا ما أظهرته دراسة حديثة.

2-الوقاية من السرطان
أظهرت الدراسات الحديثة أن الأسكدنيا قد تساعد على الوقاية من السرطان بفعل مضادات الأكسدة التي تتصدى لنمو الأروام السرطانية، أما بالنسبة لمرضى السرطان، فإن تلك المركبات الفعالة الموجودة في ثمار الأسكدنيا قد توقف انتشار الورم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

3-محاربة الالتهابات
تلعب الأسكدنيا دورًا في محاربة الالتهابات بالجسم، ومن ثم يتم استخدام أوراقها منذ عقود طويلة في الأدوية المعالجة للأمراض الالتهابية، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

4-غنية بالعناصر الغذائية
تتميز الأسكدنيا باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية بها (47 سعر حراري في كل 100 جرام).

5-تحسين عملية التمثيل الغذائي
تساعد الأسكدنيا على تحسين عملية التمثيل الغذائي عن طريق خفض مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية بجانب معدل ضغط الدم، لذا يُنصح بتناول كمية مناسبة من هذه الثمار.

6-الحفاظ على صحة القلب
تعمل الأسكدنيا على حماية صحة القلب من خلال إمداد الجسم بالبوتاسيوم والماغنسيوم اللازمين لتنظيم ضغط الدم وتعزيز عمل الأوعية الدموية بشكل جيد، كما تساعد الكاروتينات الموجودة بها على الوقاية من تلف الخلايا وتقليل الالتهابات التي قد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

الكونسلتو الطبي

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