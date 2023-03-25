6 نصائح لمرضى السكري في رمضان

الوكيل الإخباري- من المعروف أنه يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب المختص، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم صيام شهر رمضان، ومعرفة التغيرات التي يجب إجرائها على النظام العلاجي.

اضافة اعلان



يجب على أولئك الأشخاص الصائمين الذين يعانون من مرض السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم، لأنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص سكر الدم أو ارتفاعه



وهناك مجموعة من النصائح للاعتناء بصحة مرضى السكري في رمضان، والتي تشمل ما يلي:



1- الحصول على قسط كاف من النوم.



2- الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب السوائل المفيدة.



3- إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي.



4- بدء الإفطار بمشروب خالي من السكر.



5- تجنب الملح والطعام الحار والسكريات.



6- مراقبة مستويات السكر في الدم.

الكونسلتو الطبي