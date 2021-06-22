7 أسباب محتملة للشعور بالغثيان بعد الأكل وكيفية منع هذه الحالة

الوكيل الاخباري - يعاني معظم الناس من الغثيان في مرحلة ما من حياتهم، والشعور بالغثيان هو اضطراب في المعدة قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

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وبالنسبة للبعض، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام، وعادة ما يكون ذلك بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الوجبة، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات.

وإذا شعرت بالغثيان بعد تناول الطعام، فإليك سبعة من الأسباب الأكثر شيوعا لهذه الحالة وكيفية علاجها بشكل صحيح:

- الحمل:

الغثيان أثناء الحمل لا يحدث فقط في الصباح، بل يمكن أن يحدث أيضا بعد الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، وذلك لأن النساء الحوامل ينتجن هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية" (HCG)، والذي يأتي مع الغثيان كأثر جانبي.



- التسمم الغذائي:

من المعروف أن التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان، حيث إن الأطعمة الملوثة إما بفيروس أو بكتيريا تعطل الجهاز الهضمي وتسبب الغثيان والقيء في كثير من الأحيان.



- عدم تحمل الطعام أو الحساسية:

عندما تأكل شيئا لديك حساسية منه أو لا تتحمله، فإن جهاز المناعة في جسمك يستجيب للمواد الكيميائية، مثل الغلوبولين المناعي E أو كما يعرف بـ IgE، والهيستامين، التي يمكن أن تسبب أعراضا مثل الغثيان.



- مرض الجزر المعدي المريئي:

يحدث مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضا باسم الارتجاع الحمضي، عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى التهابه، ما قد يؤدي إلى الغثيان.



- متلازمة القولون العصبي:

تؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضا مثل الانتفاخ والتشنج والغثيان.



- مرض المرارة:

تؤدي معظم أشكال مرض المرارة إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام، وذلك لأن العضو يعمل على دفع العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة ويساعد على الهضم.



- القلق أو التوتر:

كما لو أن التوتر والقلق ليسا كافيين للتعامل معهما بمفردهما، فإن مشكلات الصحة العقلية هذه يمكن أن تسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال.

وتتضمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:

- التأمل

- تمارين التنفس

- ممارسة الرياضة بانتظام



كيفية تقليل الغثيان:

- الحد من النشاط بعد الأكل مباشرة

- تناول وجبات صغيرة متكررة

- استهلاك الزنجبيل

- شرب السوائل الباردة والصافية ببطء

- تجنب الأطعمة المعروفة المسببة للحساسية

- عدم تنظيف أسنانك بعد الأكل مباشرة

- تناول الأطعمة الخفيفة

روسيا اليوم