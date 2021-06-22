الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

تأجيل اقساط صندوق التنمية والتشغيل لنهاية هذا العام

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

توقيف عريس وزع بطاقات دعوة حفل زفافه وتناول الغداء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأردن على موعد مع “موجة غلاء كبيرة”.. تفاصيل

التربية تشدد على تسليم 'الخلويات' قبل دخول قاعات التوجيهي

شرطي سير يعثر على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير ويردها لصاحبها

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

الثلاثاء، 22-06-2021 04:30 م

7 أسباب محتملة للشعور بالغثيان بعد الأكل وكيفية منع هذه الحالة

أسباب_الاستفراغ_عند_الأطفال


الوكيل الاخباري - يعاني معظم الناس من الغثيان في مرحلة ما من حياتهم، والشعور بالغثيان هو اضطراب في المعدة قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

اضافة اعلان


وبالنسبة للبعض، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام، وعادة ما يكون ذلك بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الوجبة، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات.

 

وإذا شعرت بالغثيان بعد تناول الطعام، فإليك سبعة من الأسباب الأكثر شيوعا لهذه الحالة وكيفية علاجها بشكل صحيح:
- الحمل:
الغثيان أثناء الحمل لا يحدث فقط في الصباح، بل يمكن أن يحدث أيضا بعد الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، وذلك لأن النساء الحوامل ينتجن هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية" (HCG)، والذي يأتي مع الغثيان كأثر جانبي.


- التسمم الغذائي:
من المعروف أن التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان، حيث إن الأطعمة الملوثة إما بفيروس أو بكتيريا تعطل الجهاز الهضمي وتسبب الغثيان والقيء في كثير من الأحيان.

- عدم تحمل الطعام أو الحساسية:
عندما تأكل شيئا لديك حساسية منه أو لا تتحمله، فإن جهاز المناعة في جسمك يستجيب للمواد الكيميائية، مثل الغلوبولين المناعي E أو كما يعرف بـ IgE، والهيستامين، التي يمكن أن تسبب أعراضا مثل الغثيان.

 

- مرض الجزر المعدي المريئي:
يحدث مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضا باسم الارتجاع الحمضي، عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى التهابه، ما قد يؤدي إلى الغثيان.

- متلازمة القولون العصبي:
تؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضا مثل الانتفاخ والتشنج والغثيان.

 

- مرض المرارة:
تؤدي معظم أشكال مرض المرارة إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام، وذلك لأن العضو يعمل على دفع العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة ويساعد على الهضم.

- القلق أو التوتر:
كما لو أن التوتر والقلق ليسا كافيين للتعامل معهما بمفردهما، فإن مشكلات الصحة العقلية هذه يمكن أن تسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال.

 

وتتضمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:

- التأمل
- تمارين التنفس
- ممارسة الرياضة بانتظام


كيفية تقليل الغثيان:
- الحد من النشاط بعد الأكل مباشرة
- تناول وجبات صغيرة متكررة
- استهلاك الزنجبيل
- شرب السوائل الباردة والصافية ببطء
- تجنب الأطعمة المعروفة المسببة للحساسية
- عدم تنظيف أسنانك بعد الأكل مباشرة
- تناول الأطعمة الخفيفة

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

علماء يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية!

343

8 علامات تحذيرية تؤكد وجود تطور خطير لتليف الكبد الصامت

shutterstock_1575539137

علامات على وجهك تظهر أنك تعاني من نقص فيتامين B12

image (2)

5 علامات تشير إلى نقص فيتامين "د" في جسمك

311600

9 أشياء عليك فعلها بعد تناول وجبة دسمة

bec05100-7d66-4999-acec-ce84fd69209e_16x9_1200x676

هذه الأطعمة تسبب تجلط الدم

أخبار متعلقة
التوت-1

فئة من الأشخاص لا يجب أن يتناولوا فاكهة التوت!

indigestion-stomach-pain

تعرف على أسباب عسر الهضم وأعراضه

344675Image1

طرق تساعد على فتح شهية الطفل على الطعام

tbl_articles_article_25644_3741445bae7-3021-4157-9340-3f4d2ae21a36

7 طرق للامتناع عن تناول الطعام قبل النوم

فوائد-الفجل

تأثير تناول الفجل على المعدة