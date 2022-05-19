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الخميس، 19-05-2022 03:12 م

7 أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها

frozen food


الوكيل الإخباري - كشف خبير التغذية، ساين سفانفيلدت، أن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب أن يتوقف الإنسان عن تناولها والابتعاد عنها بصفة نهائية.

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قال سفانفيلدت: "هناك الكثير من الخيارات الرائعة في الأطعمة المجمدة، التي تكون مليئة بالعناصر والألياف الغذائية، بما في ذلك خبز الحبوب الكاملة المجمدة والخضروات والفواكه".


وأضاف: "في المقابل، هناك بعض الأطعمة المجمدة التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من العناصر الغذائية، مقابل توفرها على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة".


وأشار الخبير في شؤون التغذية إلى أن هذا النوع من الأطعمة "يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسمنة".


وذكر ساين سفانفيلدت "أسوأ 7 أطعمة مجمدة بالنسبة لصحة الإنسان"، وهي البيتزا والمعجنات والأطعمة المقلية والنقانق والبطاطس المقلية والفطائر، إضافة إلى الوجبات الجاهزة، التي تكون غنية بالدهون المشبعة والصوديوم.

 

ونصح خبير التغذية بالحرص دائما على قراءة الملصق والتحقق من العناصر الغذائية المتوفرة في الوجبة قبل شرائها، ثم عاد ليقول: "لكن نصيحتي هي أنك ستحتاج إلى استبعاد هذه الوجبات المجمدة تماما من نظامك الغذائي".

 

Sky News

 

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