7 أعراض تكشف الإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري - يمكن أن يسبب السرطان العديد من الأعراض، بعضها قد يكون خفيًا وبعضها الآخر يكون واضحًا جدًا.

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وقال البروفيسور لورانس يونج من جامعة وارويك لصحيفة ذا صن البريطانية "إن تشخيص السرطان أمر مثير للقلق دائماً. وفي كل عام، يتم تشخيص أكثر من ثلث حالات السرطان في المملكة المتحدة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً أو أكثر. وذلك لأنه مع تقدمنا في العمر، هناك المزيد من الوقت لتراكم الضرر في خلايانا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان".

ووفقاً للبروفيسور لورانس، يمكن أن تشمل أعراض السرطان الإنذارية المبكرة لدى الرجال ما يلي:

1. وجود دم في البول

إذا كان لديك دم في البول، فلا يجب أن تتجاهله، فهذا هو أحد الأعراض النموذجية لسرطان المثانة.



2. وجود دم في البراز

يمكن أن يكون ظهور الدم في البراز أو النزيف أثناء الجلوس في الحمام علامة مبكرة على الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم أو الأمعاء. وهذا أمر مقلق بشكل خاص إذا استمر النزيف.



3. تغير في عادات طرح الفضلات

تعتبر مشاكل الأمعاء العرضية أمراً طبيعياً ولا داعي للقلق منه. ومع ذلك، فإن النوبات المتكررة من الإسهال والإمساك قد تشير أيضاً إلى سرطان الأمعاء أو المستقيم.



4. ألم في البطن وعسر الهضم

من الطبيعي أن تعاني من آلام في البطن من وقت لآخر، خاصة إذا كنت تتناول الأطعمة الدهنية المقلية بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن الشعور بألم في البطن بالجزء العلوي من معدتك قد يشير إلى سرطان المعدة.

5. فقدان الوزن غير المبرر

يصبح الحفاظ على وزن صحي مع التقدم في السن أكثر صعوبة، لذلك قد يعتبر فقدان الوزن أمراً إيجابياً. لكن فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، بما في ذلك أي نوع من أنواع السرطان تقريباً.



6. ألم في الظهر

يدرك القليل من الرجال أن آلام الظهر قد تكون أحد أعراض السرطان. وقد لا تظهر بعض أعراض السرطان، بما في ذلك آلام الظهر، حتى تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل عظام العمود الفقري. على سبيل المثال، يكون سرطان البروستاتا ميالاً بشكل خاص للانتشار إلى العظام وقد يسبب هذه الأعراض داخل عظام الورك وأسفل الظهر.

7. السعال المستمر

من الطبيعي تماماً أن يسعل الإنسان بين الحين والآخر، خاصة في فصل الشتاء عندما تنتشر العديد من فيروسات الجهاز التنفسي. لكن السعال المستمر يمكن أن يكون علامة على سرطان الرئة.

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