8 سلوكيات يجب المواظبة عليها للحفاظ على صحة الأسنان

الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على صحة الأسنان من أكثر الأمور التي ينصح بها الأطباء؛ لتُجنب الآلام العنيفة والتكاليف الباهظة، بسبب متاعب الأسنان.



وهناك جملة من العادات الصحية، التي يجب المواظبة عليها للحفاظ على صحة الأسنان، بحسب موقع "ناشونال وورد نيوز"، وهي على النحو التالي:



- تنظيف الأسنان بشكل صحيح

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، أمر بالغ الأهمية، حيث أكدت جمعية طب الأسنان الأمريكية أن الفرشاة الكهربائية تحقق نتائج أفضل وتزيل تراكم الجير بشكل أكثر فاعلية من الفرشاة اليدوية.

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- استخدام الخيط يوميا

بحسب الخبراء، يجب استخدام الخيط مرة واحدة يوميا، حيث يسمح بتنظيف الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا وتسبب رائحة الفم الكريهة.

- تجنب التدخين

يسبب التدخين تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أنه يتسبب برائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان، وسرطان الفم. كما أن التدخين يتسبب في تدهور سريان الدم باللثة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن والتهاب اللثة وانحسارها.



- الإقلال من الحلوى

الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر تسبب الضرر للأسنان، وينصح أطباء الأسنان بتجنب الحلوى (بجميع أشكالها)، لأنها تسبب التسوس.



- المضمضة

تعمل المضمضة مثل بيروكسيد الهيدروجين كمطهر ومعقم معتدل للعناية بصحة الأسنان، كما يكون استخدامها ضروري في حالات التهاب اللثة، حيث تعمل بشكل مشابه للشطف بالماء المالح لتقليل الالتهاب أو حساسية الأسنان.

- تجنب الحموضة

الأطعمة التي يوجد فيها مستوى عالٍ من الحموضة، تضر مينا الأسنان، وعندما يحدث ذلك، تصاب الأسنان بالاصفرار مع مرور الوقت.



- شرب الماء

شرب الماء يحافظ على صحة الأسنان واللثة، ويجب شراب ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم في سبيل ذلك.



- زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري

الخيار الأفضل دائما هو القيام بزيارات متكررة للطبيب، بمعدل مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، وهذا يسمح بالكشف المنتظم عن المشاكل وعلاجها ومنع تفاقمها، لكن كثيرين يغفلون أهمية هذا الأمر.

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