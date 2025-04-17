الخميس 2025-04-17 01:33 م
 

أسباب خفية وراء تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

غلب
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من تكرار نزلات البرد والإنفلونزا بشكل ملحوظ على مدار العام، ما يثير التساؤلات حول أسباب ضعف المناعة أو كثرة التعرض للعدوى.

بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فإن الإصابة بنزلات البرد حتى 8 مرات سنويًا تُعد ضمن المعدل الطبيعي، خاصةً مع تغيرات الطقس.

الفرق بين البرد والإنفلونزا:
نزلات البرد: عدوى فيروسية خفيفة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مصحوبة برشح وسعال وارتفاع بسيط في الحرارة.
الإنفلونزا: أشد حدة، وتسبب حرارة مرتفعة، آلامًا في الجسم، ومشاكل تنفسية قد تستدعي راحة طبية.

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 متى تقلق؟
إذا تكررت الإصابات بشكل يفوق المعدل الطبيعي أو ترافقت مع مضاعفات خطيرة كدخول المستشفى أو الإصابة بالتهاب رئوي، يجب إجراء فحوصات مناعية لتحديد السبب.

 

الوقاية:
الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.
الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأماكن المزدحمة.
تقوية المناعة من خلال النوم الجيد، التغذية الصحية، وغسل اليدين بانتظام.

 

الكونسلتو  

 
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