الأربعاء 2025-06-11 03:53 م
 

أسباب صداع أعلى الرأس- هل له دلالات خطيرة؟

9خ9خ9خ
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   يشعر البعض بصداع في منطقة أعلى الرأس دون معرفة السبب، مما يسبب انزعاجًا شديدًا وصعوبة في التركيز.

اضافة اعلان


ووفقًا للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، فإن السبب الأكثر شيوعًا لهذا الصداع هو التوتر العصبي، بشرط عدم وجود سبب عضوي مثل ارتفاع ضغط الدم.


أبرز الأسباب:
التوتر والضغوط النفسية.
قلة النوم أو الراحة.
التفكير الزائد والقلق.


العلاج ونصائح التخفيف:
الراحة والابتعاد عن مصادر التوتر.
شرب الماء بكميات كافية.
ممارسة رياضة المشي يوميًا من 30 إلى 45 دقيقة.
البدء بالحركة بعد الاستيقاظ وقبل ركوب المواصلات لتحفيز الدورة الدموية.
تجنّب التفكير الزائد في الصداع لتفادي زيادة التوتر والضغط.


الخلاصة: إذا كان الصداع ناتجًا عن التوتر، فإن التعامل معه يبدأ من الهدوء النفسي ونمط حياة صحي.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

تغافع

طب وصحة ماذا يحدث لطفلك عند تناول الكركم؟

9خهن

منوعات أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا في العراق

جواز سفر أردني

أخبار محلية 17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

أخبار الشركات جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية الحكومة: نظام معدل لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية

فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

ت

عربي ودولي المغرب يدخل تحالف التدريب القتالي المتطور مع "كيوبيك ديفينس" الأمريكية



 
 





الأكثر مشاهدة