أسباب صداع أعلى الرأس- هل له دلالات خطيرة؟

الوكيل الإخباري- يشعر البعض بصداع في منطقة أعلى الرأس دون معرفة السبب، مما يسبب انزعاجًا شديدًا وصعوبة في التركيز.

اضافة اعلان



ووفقًا للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، فإن السبب الأكثر شيوعًا لهذا الصداع هو التوتر العصبي، بشرط عدم وجود سبب عضوي مثل ارتفاع ضغط الدم.



أبرز الأسباب:

التوتر والضغوط النفسية.

قلة النوم أو الراحة.

التفكير الزائد والقلق.



العلاج ونصائح التخفيف:

الراحة والابتعاد عن مصادر التوتر.

شرب الماء بكميات كافية.

ممارسة رياضة المشي يوميًا من 30 إلى 45 دقيقة.

البدء بالحركة بعد الاستيقاظ وقبل ركوب المواصلات لتحفيز الدورة الدموية.

تجنّب التفكير الزائد في الصداع لتفادي زيادة التوتر والضغط.



الخلاصة: إذا كان الصداع ناتجًا عن التوتر، فإن التعامل معه يبدأ من الهدوء النفسي ونمط حياة صحي.